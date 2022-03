Alcoy ha recogido ya 400 cajas de material humanitario para Ucrania

El Ayuntamiento de Alcoy está coordinando la recogida de material necesario para la ayuda humanitaria en Ucrania y la posterior entrega a los puntos provinciales habilitados para los envíos a los lugares de destino. Alcoy ha demostrado su solidaridad y ya se han dado 400 cajas llenas de material en las 14 entidades se han ofrecido como puntos de recogida. Desde el Consistorio han destacado que no se tiene que llevar material textil porque ya no hay necesidad, por el contrario si son necesarios tanto el material sanitario de primeros auxilios como los productos alimentarios no perecederos.

La administración local se adhirió al dispositivo organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la recogida de material necesario para la ayuda humanitaria en Ucrania y que como coordinador es el encargado de recoger el material que se lleva a alguno de los 14 puntos, así como de recoger el material de empresas que también han colaborado con grandes donaciones y además ha centralizado y acogido las donaciones de los municipios más pequeños de la comarca. «Alcoy ha demostrado una vez más su solidaridad, las donaciones están superando todas las expectativas. Tenemos que agradecer a la ciudadanía todo el esfuerzo que está haciendo para ayudar en el pueblo ucraniano que está sufriendo el ataque de Rusia, así como a las entidades que se han ofrecido como puntos para recibir el material. Nuestra ciudad es acogedora y queremos dar la bienvenida a todas las familias que ya han llegado, es importante que en unos momentos tan duros estas personas sientan todo el afecto y solidaridad del pueblo alcoyano», ha destacado el alcalde de Alcoy, Toni Francés.