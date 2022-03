El PSOE saca adelante los presupuestos de 2022 con el único voto en contra del PP y Vox

El pleno de Alcoy ha aprobado este viernes los presupuestos de 2022, unas cuentas que el gobierno municipal (PSOE) ha sacado adelante con el único voto en contra del PP y Vox. Ciudadanos y Guanyar finalmente se han abstenido, aunque esta última formación ha sido especialmente crítica con el ejecutivo de Toni Francés, al que ha reprochado el "reiterado incumplimiento" de los acuerdos y de "dar mollitas" a los grupos de la oposición para obtener su apoyo.

El gobierno socialista de Alcoy ha sacado pecho una vez más al poner sobre la mesa unos presupuestos que, según ha reiterado, "son los más elevados de la historia democrática de la ciudad", con 72,5 millones de euros. La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha apuntado que las cuentas han aumentado un 14% con respecto a 2021, gracias, en gran medida, a la obtención de fondos europeos y ayudas de otras administraciones.

Los presupuestos, tal y como avanzó este diario, han contado con el voto favorable de Podemos, Compromís y el concejal no adscrito, Marcos Martínez. Estos apoyos vienen de la mano de la inclusión de propuestas como las realizadas por la formación morada: la adecuación integral de la Zona Alta y el traslado del consultorio auxiliar del barrio para facilitar el acceso a todos los vecinos, la recuperación y conversión en un museo de una casa de dos llaves o actuaciones en polígonos industriales; o las del grupo nacionalista, como la creación de un espacio cultural y artístico en la antigua fábrica de Petit, un circuito de conciertos por los barrios en verano, el aumento de la partida para el economato de Cáritas o la puesta del Plan Rehabita. El edil no adscrito, por su parte, ha centrado sus peticiones en la ampliación de las partidas destinadas al mantenimiento de la ciudad.

Sin embargo, las cuentas presentadas por los socialistas han contado con el absoluto rechazo de Vox, cuyo portavoz, David Abad, ha lamentado que el ejecutivo local "no se haya puesto en contacto conmigo" y que, por tanto, son unas cuentas en las que "no tienen cabida nuestras propuestas". Abad ha acusado al PSOE de "vivir de subvenciones y préstamos que endeudan al Ayuntamiento" y de "no ofrecer suficiente apoyo a la reactivación económica".

La portavoz de Guanyar, Sandra Obiol, ha adoptado una postura muy crítica al asegurar que el PSOE "gestiona a la contra de Alcoy" e insistir en que los presupuestos "se van a aprobar con cuatro meses de retraso". La representante de la plataforma ciudadana ha reiterado que "sabemos todos los grupos de la oposición que no cumplen los acuerdos, solo nos dan mollitas y Alcoy se merece el pan entero". Obiol ha insistido en que en noviembre el gobierno municipal tenía un listado con 31 propuestas de Guanyar que habían sido debatidas en sesiones plenarias y que solo se incluyen las ayudas para la emancipación juvenil, "la única incluida el año pasado también y que, por cierto, no se cumplió".

Sandra Obiol también ha recordado que la interventora municipal "hace un informe demoledor" sobre los presupuestos de 2022, algo en lo que coincide el portavoz del PP, Quique Ruiz, quien ha destacado del mismo la "existencia de desequilibrio presupuestario, agravado por previsiones de ingresos en algunos conceptos excesivas", la "excesiva dependencia del endeudamiento y de las subvenciones" y la "presupuestación de las inversiones íntegramente" que "producen cada año mayor incremento de los remanentes de crédito que complican la gestión y el control y aumentan la burocracia".

Según ha apuntado Ruiz, el dictamen de la interventora "nos alerta de la delicada situación del Ayuntamiento", un informe que, en su opinión, "debería haber sido suficiente para que el gobierno local hubiera retirado el presupuestos para elaborar uno nuevo".

Pese a las críticas, finalmente Guanyar se ha abstenido, al igual que la portavoz de Ciudadanos, Rosa García, que en su primera intervención ha asegurado que "las cuentas están desconectadas del contexto que vivimos" y ha echado en falta "partidas para el impulso de la industria". No obstante, García ha reconocido que "no encontramos problemas para hablar con el gobierno" y que "se han incluido nuestras propuestas" y "es un borrados que contienen partidas positivas", por lo que "nos abstenemos para facilitar la aprobación".

Vanessa Moltó ha hecho frente a las críticas lamentando que formaciones como el PP y Guanyar "no hayan querido hacer aportaciones a los presupuestos", ha cargado contra los populares recordando que en la crisis anterior aplicaron "restricciones y aumentaron los impuestos" y ha acusado al portavoz popular de "manipular" la información del dictamen de intervención. La responsable de Hacienda no entiende las críticas sobre subvenciones, asegurando que "conseguir subvenciones no es malo, implica que con menos esfuerzo de la ciudadanía obtenemos más recursos".

También el alcalde ha querido intervenir para hacer hincapié en que los presupuestos de 2022 "cuentan con el apoyo del 70% de esta corporación municipal, el 70% de los representantes de los alcoyanos, que apuestan por dar un paso adelante para salir de esta situación que vivimos".