La contratación de anestesistas reduce un mes la espera para una cirugía en el Hospital de Alcoy

La lista de espera para una cirugía en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy se ha reducido un mes desde finales de agosto, cuando la demora media era de 195 días, frente a los 156 del pasado febrero. Esta importante mejoría se debe a la contratación de anestesistas, que, aunque a tiempo parcial, ha permitido poner en marcha hasta cinco quirófanos por las mañanas y dos por las tardes, según ha apuntado el gerente del departamento de Salud de Alcoy, Enrique Barbeito.

La situación en el hospital comarcal de Alcoy empieza a estabilizarse después de meses de continuas reivindicaciones por parte de los propios profesionales. La falta de especialistas estaba dificultando el día a día del centro sanitario, carencias que se evidenciaron todavía más por la pandemia. Tanto la gerencia como la Plataforma de Médicos en Defensa de la Salud Pública coincidieron a final del pasado verano que lo máxima urgencia era cubrir cuatro plazas de anestesista, dado que la plantilla se encontraba muy mermada e impedía que los quirófanos funcionasen al 100% y, por consiguiente, la lista de espera para una intervención fuera de una media de 195 días, según los datos de finales de agosto de 2021.

En estos seis meses, el área ha logrado cubrir tres de las plazas vacantes de anestesistas con especialistas que vienen de fuera. "No es una solución definitiva, pero está funcionando y las listas se están reduciendo", ha matizado el portavoz del colectivo médico, Alfredo Rizo. En cuanto al puesto que todavía queda por cubrir, Barbeito ha explicado que "estamos haciendo entrevistas y tenemos a gente interesada", pero por ahora sigue libre.

Según las cifras facilitadas por el gerente del departamento, la demora media para una cirugía en enero era de 177 días y en febrero de 156, lo que significa que se ha reducido algo más de un mes desde finales del pasado agosto. "Va disminuyendo poco a poco", pero, según Enrique Barbeito, "es complicado, porque igual que sale gente de la lista, constantemente están entrando nuevos pacientes".

Atendiendo a las peticiones de la plataforma, y conscientes de las carencias de las plantillas en las diferentes áreas del hospital, la gerencia y la dirección del centro se reunieron en septiembre con la Conselleria de Sanidad para solicitar un aumento de plazas estructurales en especialidades como anestesia y en servicios concretos como urgencias. Esta demanda dependía de los presupuestos del a Generalitat y, según ha indicado Barbeito, "estamos esperando una respuesta". Enrique Barbeito no ha concretado cuántos puestos se solicitaron, pero sí ha insistido en la urgencia de conocer la resolución de la administración autonómica, ya que el próximo "30 de abril acaban los contratos covid y nos gustaría que esas plazas no se perdieran". El responsable del departamento, en este sentido, ha recalcado la necesidad de contar con el máximo número posible de profesionales, sobre todo de cara a verano, pues "hay que confeccionar los turnos de vacaciones y si no contamos con más personal tendremos nuevamente un problema".

Alfredo Rizo ha aplaudido que "la actividad quirúrgica haya aumentado", pero también ha destacado que la lista de espera para una colonoscopia del plan de prevención del cáncer de colon ha pasado de 11 a 2 meses gracias "al esfuerzo del personal del área de digestivo". Esta mejora, según el oncólogo y representante del colectivo médico, "es una gran noticia", pues las consecuencias en caso de detectar un tumor eran mucho peores y los tratamientos menos efectivos cuanto mayor era la demora.

El portavoz de la plataforma también ha querido dar a conocer "el cambio de actitud de la dirección del hospital y de la gerencia", lo cual "está permitiendo que se solucionen muchos problemas". El diálogo también está siendo clave. "Estamos teniendo reuniones mensuales con la dirección médica" y, pese a que son conscientes de que "todavía hay muchas cosas por solucionar", como la falta de personal en radiología y urgencias, "es muy importante que se haya retomado la actividad quirúrgica".

En referencia a urgencias, Rizo ha insistido en que "se han cubierto plazas y se van a conseguir más", pero es una de las áreas en la que todavía "hay trabajo por hacer".