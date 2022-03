El barrio La Sang de Alcoy contratará a un agente rehabilitador para optar a ayudas europeas

Los vecinos del barrio La Sang de Alcoy iniciarán este jueves las reuniones previas a la contratación de un agente rehabilitador para optar a subvenciones procedentes de fondos europeos, después de que la corporación municipal rechazase en el pleno que el Ayuntamiento ostentase dicha figura o ayudase a los propietarios en la redacción del proyecto. El conjunto de edificios que forman La Sang fueron construidos hace veinte años por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), con el consistorio como promotor, y presentan desde el primer día graves desperfectos, como el desprendimiento de las fachadas.

En febrero de 2021 el pleno municipal, a propuesta de Compromís y Guanyar, aprobó por unanimidad la realización de un exhaustivo estudio para analizar las causas del desprendimiento de los bloques de piedra de las fachadas del barrio La Sang, un documento que debe servir como base para la redacción del proyecto de rehabilitación. El Ayuntamiento entregó el informe a principios de 2022 y ahora son los vecinos los que tienen que asumir el proyecto, aunque el presidente de la asociación vecinal, Diego Fernández, ha insistido en que "en el acuerdo del pleno se incluía la financiación del proyecto".

Recientemente, Guanyar volvió a llevar al pleno municipal la delicada situación que viven los propietarios de las viviendas de La Sang, a fin de promover que el consistorio ejerza como agente rehabilitador o financie la redacción del proyecto, pero la propuesta no prosperó. Por ello, la entidad vecinal ha convocado reuniones entre este jueves 17 de marzo y el próximo martes 22 con las diferentes comunidades afectadas para lograr el apoyo suficiente que permita contratar a un agente rehabilitador e iniciar la recopilación de documentación necesaria para optar a fondos europeos. "No entendemos por qué el Ayuntamiento no asuma esta figura", cuando, ha insistido Fernández, "sí lo va a hacer en barrios como la Font Dolça o Sagrado Corazón".

Cabe recordar que los vecinos también intentaron que la rehabilitación corriera a cargo de los presupuestos participativos de la Generalitat y que la propuesta logró los avales necesarios, pero que tras salir a adelante fue descartada por "estar judicializada", ya que algunos vecinos denunciaron en su día las deficiencias y está pendiente de sentencia. Fue precisamente tras este nuevo bache para los propietarios cuando desde la administración autonómica se propuso optar a una línea de ayudas procedente de fondos europeos.

"Tenemos que afrontar solos esta situación y hacer una inversión previa para presentar toda la documentación y optar a ayudas europeas", lo cual preocupa a algunos propietarios, que "desconfían", según ha insistido el presidente de la entidad.

Diego Fernández también ha apuntado que en un primer momento solicitaron la rehabilitación de las fachadas, dado que la continua caída de losas supone un grave riesgo tanto para los vecinos como para los viandantes que circulan por la zona. Sin embargo, una vez ha quedado claro que no intervendrán las diferentes administraciones públicas, "el proyecto que queremos presentar será más ambicioso e incorporaremos el arreglo de tejados y la colocación de placas fotovoltaicas", ya que las ayudas europeas están destinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Los propietarios pueden optar hasta el 80% del coste de las obras por vivienda y estiman que el 20% restante rondará los 1.500 euros por propietario, tomando como base para el cálculo un piso medio de aproximadamente 75 metros construidos. "El riesgo que asumimos el conjunto de los vecinos, contando garajes y locales, es de 45.000 euros", ha detallado Fernández.

Otro aspecto destacado es que la actual normativa "no permite la colocación de placas solares en el centro histórico", pero los propietarios confían en que este aspecto pueda solucionarse, ya que su instalación en los tejados del barrio La Sang permitiría "transferir energía a 500 metros alrededor", radio en el que se encuentran edificios públicos y el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Con todo, los vecinos están a la espera de que salga la convocatoria de ayudas europeas, por ello quieren agilizar al máximo los trámites, ya que "las subvenciones se otorgarán por orden de llegada", ha concluido el presidente del colectivo.