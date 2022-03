Las lluvias llenan los cauces de ríos y barrancos

Las lluvias de los últimos días han vuelto a llenar los cauces de los ríos y barrancos de l'Alcoià y El Comtat, así como del interior de la Marina Alta y la Marina Baixa, después de encontrarse con muy poco caudal o completamente secos por la falta de precipitaciones que se arrastraba. El agua ha recuperado presencia tras este episodio, pero sin que se hayan producido hasta el momento daños significativos en caminos o en fincas agrícolas.

A esto último probablemente ha contribuido el hecho de que las lluvias vienen cayendo desde el 16 de marzo de una forma persistente pero no en tromba de mucha intensidad, de manera que los cursos fluviales no se están viendo desbordados. Esto ha evitado que se aneguen terrenos, y también que se inunden vados o pontones en caminos rurales, por lo que el paso de vehículos no se ha visto interferido. No obstante, en estos puntos sigue siendo obligado echar mano de la precaución a la hora de pasar.

El aumento del caudal en los ríos y en las surgencias de las fuentes ha sido generalizado, aunque se percibe con especial claridad en las zonas donde más ha llovido, como el entorno de las sierras de Almudaina, Serrella y Aitana. Entre el 16 y el 19 de marzo, según los datos recabados por la red de observatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), han caído 459 litros por metro cuadrado en Benialfaquí, pedanía del municipio de Planes, mientras que en Castell de Castells han sido 428,6 y en Fageca 411,6; también en el propio casco urbano de Planes han caído 404,4. Son cantidades muy elevadas para tan solo cuatro días, con la ya citada particularidad de no concentrarse en unas pocas horas.

Esto hace que los ríos y barrancos que nacen en esta zona hayan crecido de manera más destacada. Ejemplo de ello es el Barranc de l'Encantada, donde la laguna donde cae el Gorg del Salt está rebosante, hasta el punto de situarse su nivel a casi la mitad de la altura que habitualmente tiene la cascada. También lleva un caudal mucho más elevado de lo habitual el Riu de Seta, cuya desembocadura en el Serpis en Cocentaina presentaba ayer un aspecto imponente, con mucha más agua que el río principal. De la misma forma, el barranco que nace en Fageca y acaba desembocando en Xàbia como río Gorgos ofrece una imagen bastante llamativa.

El Molí del Salt de Benilloba, en el río Frainos, es otro de los lugares donde ha habido una importante afluencia de visitantes, atraídos por tratarse de un paraje donde el caudal suele ser importante siempre que hay un episodio de lluvias y el entorno ofrece además una gran espectacularidad. En la cabecera de este curso fluvial en Alcoleja, en la cara norte de Aitana, han surgido varias fuentes con intensidad, al igual que en la cara sur y oeste, en municipios como Sella, Confrides y Benifato. También toda la cuenca del río Algar registra un caudal importante.

El Molinar de Alcoy, el río de Agres o el barranco del Pantanet en Alfafara son otros puntos donde se ha producido un gran aumento de caudal. También ha subido el nivel de la Albufera de Gaianes. La imagen se repite en la vertiente sur de la sierra de Mariola, con la cascada del Salt del río Barxell resurgiendo en Alcoy o el Vinalopó ocupando todo su cauce en Banyeres. También ha llovido de forma notable en la Foia de Castalla, lo que se traduce en que el agua sobresale por la presa del embalse de Tibi, a donde van a parar todos los caudales procedentes de Ibi, Onil y Castalla.

Más de 200 litros en cuatro días de forma generalizada

Aunque las sierras que separan El Comtat de la Marina Alta han registrado el mayor volumen de precipitación, las lluvias han sido intensas de forma generalizada en esas comarcas, así como en l'Alcoià y la Marina Baixa. En muchas localidades de esta zona se han acumulado más de 200 litros por metro cuadrado en cuatro días, del miércoles 16 al sábado 19 de marzo, según los datos recabados por Avamet. Aparte de los lugares donde han caído más de 400 litros, destacan los 368,4 de Confrides, los 360,6 de Benissili, en la Vall de Gallinera, y los 312,8 de Benillup.

Las precipitaciones de estos días, y otras de menor importancia que tuvieron lugar ya en marzo, han contrarrestado un periodo bastante seco. Prueba de ello es que el acumulado de lluvia en lo que va de año apenas difiere de lo caído este mes. El registro más alto es el de Benialfaquí, con 577,1 litros en lo que va de año, 558,6 este mismo mes. Le siguen Castell de Castells, con 565,4 (546,2 en marzo), y Fageca con 553,6 (542,3 en marzo).