Alcoy abre un expediente a Jesús Cees por pintar la ermita de Sant Cristòfol sin autorización

El Ayuntamiento de Alcoy ha abierto un expediente informativo al artista local Jesús Cees por pintar el interior de la ermita de Sant Cristòfol. El pintor realizó los murales en el interior del templo durante el confinamiento pese a que un informe municipal desaconsejaba la actuación por ser "anacrónica" y "dañar los materiales originales".

La ermita de Sant Cristòfol de Alcoy data del siglo XIV, se encuentra en la Sierra de Mariola y está protegida. Su titularidad pertenece al Consistorio y está inventariada en el catálogo de bienes protegidos, tal y como ha explicado la concejala de Patrimonio, Lorena Zamorano. La edil también ha detallado que en 2013 Jesús Cees ya hizo un retrato del santo en el pórtico del templo y en 2018 presentó un proyecto en el departamento de Cultura para intervenir en su interior. Fue entonces cuando el Ayuntamiento, avalado por un informe del entonces arqueólogo municipal José María Segura, denegó la autorización exponiendo que se trataba de una actuación "anacrónica" y que podía "dañar los materiales originales".

Pese a todas las advertencias, el artista local aprovechó el confinamiento en 2020 para subir al paraje a "retocar el mural de la entrada dedicado a Sant Cristòfol", una obra que, según el propio Cees, "había gustado mucho a los excursionistas que pasan por la zona". Una vez allí, ha asegurado que "la vena de artista me llevó a pintar los muros de dentro". No pudo evitarlo.

Hasta ahora el Ayuntamiento no había actuado porque, pese a intuir que había sido él, no contaba con pruebas que lo demostraran. No obstante, ahora, dos años después, él mismo reconoce ser el autor y justifica su acción asegurando que "si algo hace grande a un pueblo son sus artistas", así que "no entiendo por qué quieren sancionarme, es una cosa bonita que ha gustado a mucha gente. De hecho, los jubilados que suben a diario a conservar el paraje me apoyan".

El periplo para plasmar una obra que hace alusión al santo y a todo el entorno natural que rodea la ermita, según Jesús Cees ha explicado, se prolongó durante más de cuatro meses. "Subía todos los días a las cinco de la mañana cargado con material. Trabajé sin casi medios, de hecho el techo está para acabar porque necesito un andamio. Lo intenté pintar con una escalera, pero me caí y me rompí las muñecas y tuvieron que subir a rescatarme en helicóptero. Casi me mato", ha insistido.

Lejos de preocuparse por el expediente abierto por el Ayuntamiento, el artista ha insistido en que "quiero terminar el trabajo, pero quiero hacerlo de forma segura, con un andamio" y ha apuntado que "me gustaría hacerlo en verano".

Por su parte, Zamorano ha asegurado que "nosotros no entramos a valorar la obra en sí, lo único que criticamos es que afecta al patrimonio" y que, por tanto, "hemos remitido el expediente informativo a la Conselleria de Cultura y Patrimonio para que nos diga si es constitutivo de infracción y cómo debe actuar el Consistorio". La edil también ha reconocido que es un proceso largo, pero que el objetivo es saber si hay que sancionar, qué tipo de sanción corresponde y cómo debe reponerse el estado original de la ermita.

Cabe recordar que precisamente por la protección del templo fueron retiradas todas las fotografías que recordaban a personas que habían fallecido y que familiares y amigos iban depositando de forma espontánea en su interior acompañadas de ramos de flores y cirios. El improvisado altar estuvo durante años en la ermita hasta que fue retirado por el Ayuntamiento.