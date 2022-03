Alcoy lanza una campaña de concienciación contra la prostitución y el tráfico de personas

La concejalía de Igualdad de Ayuntamiento de Alcoy ha lanzado una campaña de concienciación contra la prostitución y el tráfico de personas, con el objetivo de "visibilizar" este problema y con ello "combatir esta forma de violencia machista", según ha explicado este martes la edil delegada de esta área, Aranza de Gracia. Para ello se proyectarán dos documentales sobre esta lacra realizados por la directora de cine social Mabel Lozano, uno de ellos dirigido a escolares de la ciudad y el otro al público en general. Ambos se pasarán el próximo 7 de abril en el Edificio Viaducto del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV).

En una primera sesión matinal se ofrecerá el documental Chicas nuevas 24 horas, con el que Lozano ha querido plasmar la vulnerabilidad y la explotación que sufren las mujeres que ejercen la prostitución y la facilidad en el acceso a estos servicios sexuales. El segundo, por la tarde, será El proxeneta, en el que la cineasta incide en este problema a través de otro punto de vista. En ambos casos, la autora acudirá a la proyección y realizará una charla-coloquio con los asistentes.

Paralelamente, se hará una campaña de concienciación a lo largo de todo el mes de abril a través de carteles que mostrarán el rechazo del Ayuntamiento a la explotación sexual, y que se podrán ver en los distintos soportes habituales. La concejal de Igualdad ha incidido en la voluntad de que este mensaje "salga a la calle y esté en los medios de comunicación", porque "aunque sea un tema sensible, queremos que esté sobre la mesa". En este sentido, ha recalcado además que "tenemos que hacer que nuestros jóvenes sean conscientes de que no todo vale" a la hora de mantener relaciones sexuales "y qué supone la prostitución" por el uso y trato vejatorio de una persona que implica, como si se tratara de un objeto. "Hay que intentar que no se normalice la existencia de la prostitución".

Asimismo, De Gracia se ha referido, junto con dos técnicas de la concejalía, a los talleres que se realizan para los escolares alcoyanos acerca de la explotación sexual y de la pornografía, Están dirigidos principalmente a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, y ciclos formativos, sobre todo aquellos "más masculinizados". Los talleres se llevan a cabo a petición de los centros; ya se ha impartido en un colegio concertado y está previsto hacerlo también estas semanas en dos institutos.

El Ayuntamiento de Alcoy también se ha adherido al programa Alba, impulsado por la Generalitat y que ofrece asistencia psicológica, social y jurídica a mujeres que han sido víctimas de trata. Se trata de una iniciativa itinerante, a demanda de los municipios, por lo que los especialistas que realizan la atención se desplazan cuando existe una solicitud. En el caso de Alcoy, estas peticiones de asistencia pueden hacerse a través de la concejalía de Igualdad.