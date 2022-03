Modistas desbordadas por los arreglos

Los Moros y Cristianos de Alcoy están a la vuelta de la esquina y muchos festeros todavía no tienen preparado el traje. Las modistas trabajan contrarreloj desde hace semanas para terminar todos los encargos, máxime en un año en el que la situación se ha desbordado debido a que hay muchos arreglos que hacer después del parón de dos años por la pandemia.

Las Fiestas de Alcoy se suspendieron en marzo de 2020 cuando prácticamente estaba todo preparado. Trajes de cargos, boatos y escuadras especiales quedaron colgados de perchas, algunos sin acabar, a la espera de que las medidas sanitarias por la covid-19 permitieron celebrar de nuevos los Moros y Cristianos. La situación se ha alargado dos año, lo cual ha provocado que algunas personas hayan engordado o adelgazado y, por tanto, precisen arreglos en sus vestimentas.

Isaías Vélez, gerente del taller de confección Festalcoi, explica que "nosotros este año solo tenemos una escuadra especial", pero, al margen, "también estamos haciendo arreglos a particulares" que "nos traen los trajes de la filà para que se los entremos o saquemos porque no les viene bien". Al igual que otros profesionales del sector, Vélez destaca que el mayor "problema" lo están encontrando en la indumentaria de niños, pues son los que más han cambiado en dos años.

Gracias que en algunos talleres, como el de Roberto Pérez (Treball per a la Festa) "paralizamos la confección de los trajes de niños cuando se suspendieron las Fiestas", lo cual "nos ha permitido no tener que repetir todo el trabajo". Aún así, Pérez asegura que "estamos teniendo muchos trabajo", pues en su caso "tenemos contratados muchos trajes de boatos, el del capitán cristiano, el alférez moro, la escuadra especial del capitán moro y la del mig de la filà Llana".

Tanto Isaías Vélez como Roberto Pérez coinciden en que este año también han notado cierto retraso en los encargos. "Otros años la gente empieza a venir antes de Navidad, pero este año, no sabemos si por la incertidumbre de si habría o no Fiestas, han venido casi a última hora". De hecho, Pérez asegura que desde hace más de un mes "ya no estoy cogiendo encargos", porque "estamos hablando de un trabajo manual y artesano que requiere muchas horas. No se mete el patrón en una máquina y en unas horas tienes diez trajes". Para estos profesionales "es muy importante cumplir con las entregas acordadas" y por ello "no podemos abarcar más faena".

En la confección de trajes para Fiestas de Moros y Cristianos trabajan también muchas modistas, mujeres que, en su mayoría, se dedican el resto del año a otros arreglos de ropa y que desde Navidad hasta en ocasiones el mismo Día de los Músicos cosen contrarreloj para que los festeros luzcan sus mejores galas por las calles de Alcoy. Un ejemplo es el de María Ruiz, quien estos días está sumergida en decenas de patrones, telas de todo tipo y trajes que requieren cambios. "Este año tenemos más modificaciones de lo normal, se nota que han pasado dos años y la gente ha ganado o perdido peso", explica, aunque reconoce que "los adultos, en general, se han mantenido bastante bien y no han necesitado tantos arreglos".

Al igual que los ejemplos anteriores, Ruiz asegura que "son los niños los que han crecido y necesitan prendas nuevas", y destaca la franja de edad entre los 14 y los 18 años como la más "conflictiva" en este aspecto. Es el caso de una familia con la que ha contactado este diario, cuya hija mayor tiene 15 años y ha necesitado que le entren hasta 8 centímetros el traje debido a los cambios físicos propios de la pubertad.

"Algunos niños si se mantienen delgados y no han crecido mucho sí hemos podido salvar el traje con algunos arreglos, pero en otros casos hemos tenido que confeccionarlos de nuevo porque era imposible retocarlos", insiste la modista. Una situación que se ha dado bastante es la de familias que le encargaron la indumentaria al hijo y que ahora, dos años después, la utilizarán para el hermano pequeño que ha nacido durante este tiempo o la han tenido que vender a algún amigo o compañero de filà.

María Ruiz también hace tiempo que dejó de coger encargos para poder terminar todo el trabajo pendiente, aunque reconoce que "siempre hay arreglos de última hora, compromisos de clientes de toda la vida que nos toca coger y que nos retrasa el trabajo hasta, incluso, el mismo Día de los Músicos". En referencia a este aspecto, la modista cuenta como anécdota que "se nos ha presentado gente que le ha probado el traje al niño en domingo de Gloria".