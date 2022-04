Alcoy ya respira fiesta

La tensa espera de dos años ha terminado a primera hora de la noche de este viernes, 1 de abril de 2022. Alcoy ha vuelto a vivir uno de los momentos previos a las Fiestas de Moros y Cristianos más emocionantes, el de descubrir el cartel que anuncia las celebraciones que vendrán en apenas tres semanas. La pandemia no ha hecho disminuir la emoción ni la ilusión por vivir esta ocasión de cerca, más bien al contrario. Tal y como siempre fue hasta 2019, en la plaza de España se ha vivido una catarsis cuando el niño que encarna a Sant Jordiet, Fernando Rius, acompañado del alcalde, Toni Francés, ha procedido a levantar la cortinilla y dar a conocer la obra con la que el artista Jordi Sellés hace saber que la Fiesta alcoyana está aquí de nuevo.

El numeroso público que abarrotaba la plaza se ha entregado en vítores y aplausos con el descubrimiento del cartel, y también cuando, tras los compases del Himno de fiestas y el disparo de fuegos artificiales, se ha encendido el alumbrado extraordinario, apoteosis final de la cita. La "enramada" ya luce en las calles por las que dentro de tres semanas discurrirá la Entrada, y por las que esta misma noche ya empiezan a desfilar los festeros, en las "entradetes", los pasacalles informales que también anuncian que los días grandes de la Trilogía en honor a San Jorge están cerca.

El cartel recoge, de una forma muy conceptual, diferentes elementos alusivos a las 28 filaes de los Moros y Cristianos, con los cascos y turbantes de los trajes oficiales de todas ellas, así como otros elementos característicos de la Trilogía como son las bandas de música, el castillo de fiestas, Sant Jordiet o la "enramada". Además, hace un guiño al año 2020, y de alguna manera coge el testigo de aquellas celebraciones que tuvieron que suspenderse, hace ahora dos años, cuando ya estaban prácticamente preparadas; así, en el cartel se anuncian las Fiestas para los días 22, 23 y 24 de abril de "2020-2", con esta última cifra insertada dentro del último 0 del año anterior.

El autor de la obra explicaba, poco después de su descubrimiento, que el acto había superado "todas mis expectativas", por ser un momento "muy entrañable, muy especial". Jordi Sellés ha explicado que su idea era "hacer un cartel y no un cuadro", en el cual recoger "mucho color, porque la fiesta es sobre todo color", y "que fuera un cartel muy de Alcoy", con todas las filaes representadas. Además, ha explicado la idea del año "2020-2" con el argumento de que, en cierto modo, "las Fiestas que estamos celebrando son las de 2020, por eso debe estar presente de alguna forma" ese año. Sellés ha incidido en la emoción de vivir un momento que "culmina la espera", ofreciendo un cartel que "es del pueblo".

También el alcalde ha señalado que "no podemos evitar emocionarnos, después de todo lo que hemos sufrido", hasta el punto de que este acto simboliza que, a pesar de que la pandemia no ha quedado atrás, "hemos recuperado nuestra vida". Para Toni Francés, este es "un cartel fantástico, que recoge todos los elementos de nuestra fiesta", y al mismo tiempo "el más esperado", por las circunstancias. "No ha defraudado, todo lo contrario", ha recalcado. El primer edil ha animado a los alcoyanos a disfrutar de unas Fiestas que supondrán, ha dicho, "el renacer, el reencuentro y la recuperación de la ilusión y la esperanza".

Por su parte, la concejal de Fiestas, Carolina Ortiz, ha vivido su primer descubrimiento del cartel en este cargo, dos años después de lo esperado. También ha expresado su emoción, afirmando que "llegar a este momento es impresionante". Además, ha elogiado un cartel en el que "no falta detalle" y que, por su composición de elementos, cree que "era el que tocaba para este año", simbolizando el regreso de las Fiestas. Unas celebraciones que, ha señalado, confía en que se desarrollen con normalidad: "Ya hicimos el Mig Any, cumpliendo las pautas, y ahora lo haremos igual, porque todo el mundo es responsable" de cara a una cita tan esperada.

Más tarde, a partir de las 22.30, las "entradetes" han insistido en esa llamada a la fiesta. Berberiscos y Guzmanes han sido las encargadas de abrir esta temporada muy especial, los primeros por San Nicolás y los segundos por San Lorenzo. También desfilan esta noche Alcodianos, Navarros y Marrakesch por San Nicolás, y Cides y Tomasinas por San Lorenzo. El sábado lo harán Almogávares, Verdes, Cordón (los integrantes de la escuadra especial de la capitanía) y Aragoneses por la calle San Nicolás, y por San Lorenzo lo harán los Labradores, Abencerrajes y Montañeses.