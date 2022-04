La plaza Ferrándiz y Carbonell de Alcoy ha acogido el acto central del 50 aniversario de la integración de la antigua Escuela Industrial, hoy EPSA, en la Universitat Politècnica de València (UPV). Algunas autoridades y personalidades que han marcado la trayectoria del Campus de Alcoy de la UPV han asistido a este emotivo acto que da inicio a los actos del 50 aniversario de esta histórica unión.

Otro de los aspectos importantes para conmemorar la efeméride ha sido la creación de un logo y la decoración de grandes dimensiones en la plaza Ferrándiz y Carbonell con el nuevo logo del 50 aniversario, diseñadas por la profesora del departamento de Ingeniería Gráfica del Campus de Alcoy de la UPV, Silvia Sempere. El solemne acto ha estado amenizado con música en directo, y homenaje a ex directores de la EPSA, ex rectores y ex alcaldes de Alcoy. El evento ha estado presidido por el actual rector de la UPV, José E. Capilla, quien ha destacado la fuerte vinculación entre Alcoy y la UPV desde 1972.

Un espectáculo audiovisual y distintos videos han protagonizado el acto. Justo Nieto, rector de la UPV desde 1986 a 2004, ha tenido unas palabras de agradecimiento a Alcoy. El ex rector, natural de Cartagena, es Hijo Adoptivo de Alcoy y guarda una gran relación y amistad con la ciudad. Como ex rectores también han asistido al acto Francisco Javier Sanz, Juan Juliá y Francisco Mora. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, ha hecho entrega del distintivo oficial de la ciudad a estos ex rectores.

Los directores del campus de Alcoy, que fueron decisivos en la transformación hacia la actual universidad, también han sido protagonistas del evento. Eduardo Gilabert, Javier Colomina, Enrique Masiá y Juan Ignacio Torregrosa han recibido un obsequio del actual director del campus, Pau Bernabeu. Además, se ha homenajeado a Georgina Blanes, la “directora eterna” que nos dejó mientras ejercía el cargo en 2015 y a la que da nombre uno de los edificios del campus.

La buena relación entre la Politècnica y Alcoy también se ha escenificado con la imposición de insignias por parte de José E. Capilla a los alcaldes de Alcoy y a Rafael Pascual, presidente de la Agrupación Empresarial Textil Alcoyana. Como alcaldes han recibido este reconocimiento José Sanus, Miguel Peralta, Jorge Sedano y el propio Antonio Francés.

Para cerrar el acto, Pau Bernabeu le ha hecho entrega a José E. Capilla de un nuevo reconocimiento. Hace ahora 51 años, la Escuela Industrial recibió del pueblo de Alcoy a través de su alcalde, Francisco Vitoria, la medalla de la ciudad como símbolo de pertenencia y de unión, en conmemoración de los 143 años de historia (1828-1971). Una unión que se mantiene y se prolonga en el tiempo. Para este emotivo acto, se ha recuperado esa misma medalla. Pau Bernabeu, de manera simbólica, como herencia recibida de Octavio Candela y de todos los ex-directores, se la ha entregado al actual rector José Capilla, con ello, y tal como aparece escrito en la misma “al mérito por Alcoy”, se pretende que la historia de la antigua Escuela Industrial se sume a la de la UPV y por ende sus casi 200 años de historia. Esta medalla a la Escuela Industrial junto con la que la ciudad de Alcoy dio a la UPV en 1997 se funden para agradecer a la UPV “el mérito por Alcoy”.

El rector, José E. Capilla, ha indicado que “hoy tenemos numerosos proyectos para seguir mirando al futuro y hacer grande nuestro gran campus de Alcoy. Lo que hará grande a Alcoy, hará grande a la UPV”.

Como director del Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu, en un emotivo discurso, ha agradecido a todas las personalidades su asistencia y ha destacado que “arrancamos un año de emociones y celebraciones que no acaban con la jornada de hoy”, ya que se anunciarán nuevas actividades, iniciativas y eventos en los próximos meses.

Por su parte, Antonio Francés, alcalde de Alcoy, ha hecho mención a la estrecha relación entre el ayuntamiento, el campus y la UPV y ha apuntado que “hay pocas ciudades en España que han recibido un impacto y un proceso de transformación tan importante como la ciudad de Alcoy gracias a nuestro campus”.

La jornada ha acabado con una ‘Entraeta’ por las calles del centro de Alcoy, previa a las fiestas de Moros y Cristianos de Interés Turístico Internacional.

Breve historia

En 1972 se integra en la Universitat Politècnica de València como “Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy” (EUITIA), solo un año después de la creación oficial de la propia Universitat. El actual campus d'Alcoi es anterior a la creación de la UPV y tiene sus orígenes en la Real Fábrica de Paños de Alcoy, organismo que durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera década del XIX emprendió una decidida política de renovación e industrialización promoviendo contratos a técnicos extranjeros y expertos en procesos de tinturas y equipamiento.