"Nos han concedido otra plaza de anestesista, pero seguimos teniendo problemas para cubrirlas"

Quico Fenollar es director médico del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Se incorporó al cargo el pasado verano y, desde entonces, ha tenido que lidiar con numerosas movilizaciones y protestas de los profesionales por la falta de personal que padece este centro comarcal desde hace años. La asignación de nuevas plazas ha supuesto una piedra más en el camino, pero confía en la voluntad de Sanidad de resolver la situación e insiste en que "hay que ser positivos" y "vamos a seguir trabajando para mejora el departamento".

¿Ha dado Sanidad alguna explicación del reparto de plazas?

En Atención Primaria se consensuó todo con tiempo, pero en especializada no ha habido tanto tiempo y Sanidad ha asignado las plazas atendiendo a criterios más técnicos, mirando las ratios, estadísticas...

La dimisión del equipo directivo de Enfermería ha hecho que la conselleria ofrezca mejoras...

Bueno, el miércoles salieron las listas, las estudiamos y el jueves mantuvimos una videoconferencia con Sanidad. Hemos conseguido que nos concedan 3 contratos más para médicos, 8 en Enfermería y 3 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Además se han comprometido a completar las plantillas en septiembre.

Estos días se ha recordado que el 30 de abril finalizan los contratos covid, lo cual preocupa sobre todo al colectivo de enfermeras y TCAE.

En el caso de Enfermería al final hay 22 contratos que pasarán a plazas estructurales y el resto se cubrirán con el Plan de Vacaciones de Sanidad.

Una de las principales carencias en materia de personal es la falta de anestesistas. Según el listado de plazas asignadas, al Hospital de Alcoy solo le corresponde una.

En el caso de anestesistas pedimos 3, nos dieron 1 y ahora en la negociación hemos conseguido otro, después de plantear un cambio. Además, está pendiente que nos concedan el tercero en el expediente de reversión del servicio de resonancia, junto a un radiólogo.

Intersindical Salut denunciaba estos días que las plazas ya han sido aprobadas por Hacienda, por lo que cuestionaban la ampliación propuesta por la administración autonómica.

No, los listados de asignación de plazas pasaban a Hacienda el viernes y nosotros hicimos las gestiones a primera hora, por lo que nos han confirmado que sí han pasado los cambios. Contamos con la palabra del director general, con papeles en las manos.

Si en el reparto de 5.040 plazas el Hospital de Alcoy ha recibido tan pocas, en comparación con otros centros sanitarios de similares características, ¿considera que en septiembre el reparto de 1.000 contratos será más beneficioso para el departamento?

Lo que nos dicen desde València es que de cara a septiembre van a evaluar con más tiempo los departamentos que han salido más perjudicados en este momento y se les va a compensar. Septiembre está ahí, vamos a esperar y si no es así tendremos que volver a reclamara mejoras.

La pandemia ha sido dura y el personal sanitario está agotado, ¿cree que este reparto de plazas ha decepcionado más a los profesionales?

Es cierto, venimos de una época dura y hay mucho cansancio acumulado. Es posible que el personal sanitario se hubiera hecho unas expectativas y al no cumplirlas, como es normal, se sienta frustrado. Pero hay que tener en cuenta el esfuerzo que Sanidad está haciendo para crear plazas, una cantidad de contratos inaudita que nunca se había producido.

Pero no es suficiente...

Por supuesto, todo es mejorable, pero en el caso del Hospital de Alcoy la plantilla había decrecido entre 2008 y 2018, después aumento un poco y ahora se ha producido un crecimiento significativo.

¿Qué se ha obtenido en la plantilla de médicos?

Nos han dado más de las que pedimos. Al final habrán 26 médicos y 3 psicólogos, lo que pasa es que gran parte de las plazas están cubiertas y ahora se consolidarán.

Urgencias es el servicio más beneficiado...

En Urgencias el aumento es importante, pedimos 4, más una que creamos nosotros uniendo dos jubilaciones, y nos han dado 10. El problema ahora es cubrirlas.

¿Sigue habiendo dificultades para encontrar profesionales?

No encontramos médicos. Ahora me he reunido con los residentes de Medicina Familiar para explicarles la situación y conocer sus expectativas, porque el objetivo es contar con la cantera. Y estamos ofreciendo puestos a medida, ajustándolos a las necesidades de cada profesional.

Con las nuevas plazas de anestesista, ¿habrán dos profesionales de guardia?

Ese ha sido siempre el objetivo, pero volvemos a lo mismo, no hay profesionales. Ahora mismo tenemos 2 plazas para cubrir, 1 de ellas se incorporará en breve, pero quedaría otra más las 2 que acaba de concedernos la Conselleria de Sanidad... Seguimos intentando encontrar especialistas que quieran venir al Hospital de Alcoy, pero no es fácil. No es un problema de presupuesto.