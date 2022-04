El desprendimiento de una ladera causa graves daños en una fábrica del polígono Sant Benet de Alcoy

Las últimas lluvias han provocado nuevos movimientos de tierras que han afectado a los polígonos industriales Santiago Payá y Sant Benet. El puente que enlaza las dos áreas industriales, cortado desde hace diez años por causas similares, se ha hundido, provocando un gran desprendimiento que ha afectado gravemente a la empresa Mibor. Una enorme lengua de tierra arcillosa ha roto el muro de contención y ha entrado a primera hora de este miércoles a la nave arrasando con todo a su paso.

El administrador de la firma, Joaquín Bonet, ha explicado que el incidente se ha registrado entre las 7 y las 8 de la mañana y que en ese momento la fábrica estaba llena de trabajadores. "Por suerte no ha habido daños personales", aunque los materiales son, por ahora, "incalculables". Además de la rotura del muro de contención, el desprendimiento ha reventado paredes y ha afectado al tejado y a los pilares de la nave, y la tierra ha acabado cubriendo parte de la maquinaria.

La zona afectada ha sido precintada por la Policía Local y hasta allí se han desplazado los bomberos, el arquitecto municipal y los concejales de Urbanismo e Industria, Jordi Martínez y Jordi Segura. Por el momento, "no podemos retirar todo el material porque los técnicos deben evaluar los daños y determinar cómo hacerlo para no provocar nuevos desprendimientos", ha indicado Bonet, quien también ha insistido en que "tampoco podemos actuar porque la ladera no es propiedad nuestra", de ahí su insistencia en que "el Ayuntamiento intervenga".

A los daños provocados por la lengua de tierra que ha entrado en la fábrica, cabe sumar los producidos por el agua, ya que todo el agua que baja por la ladera está entrando en la nave en forma de río, mojando todo el material.

"El problema no es nuevo. En 2012 se formaron las primeras grietas en el puente y la cimentación quedó desplazada más de 20 centímetros". En ese momento, el Ayuntamiento cortó al tráfico el vial y construyó un paso alternativo, pero "no solucionó el problema", por lo que, ha insistido el administrador de la empresa afectada, "los movimientos de tierras han ido a más y con las últimas lluvias ha acabado cediendo todo el terreno". Joaquín Bonet, asimismo, ha recordado que hace diez años "nosotros encargamos un estudio geotécnico y entregamos el informe al Consistorio" y en reiteradas ocasiones "hemos alertado de que la situación estaba empeorando", hasta que, finalmente, "ha pasado lo que veníamos avisando".

Según Bonet, el puente que enlaza los polígonos de Santiago Payá y Sant Benet se hundió el pasado viernes y el desprendimiento afectó al muro de contención que la empresa construyó en su día para prevenir la situación que ahora se ha dado. "Justo esta mañana, cuando se ha producido el desprendimiento que ha entrado en la nave, estaba nuestro arquitecto valorando qué solución se podía adoptar para evitar daños mayores", pero "todo se ha precipitado y no nos ha dado tiempo a nada".

Los daños materiales no son el único problema en estos momentos. La producción en esta fábrica ha quedado paralizada hasta que se puedan solucionar los destrozos y "podamos garantizar a nuestros trabajadores un entorno seguro". Esta situación afecta a una treintena de familias, por ello desde la firma han presionado al Ayuntamiento para que intervenga y "no nos veamos obligados a cerrar".

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo ha explicado que "estamos estudiando una solución para toda la zona", afectada por los movimientos de tierras desde hace más de una década. "Una posibilidad sería la construcción de un muro de escollera", pero se trata de una actuación con "un elevado coste" y "tenemos que buscar financiación". Jordi Martínez también ha explicado que se ha vallado el puente para que "no paso nadie" y que el arquitecto municipal ha visitado tanto la empresa afectada por el desprendimiento de la ladera como el paso alternativo que construyó el Consistorio para cortar al tráfico la pasarela afectada, ya que en este último tramo se han detectado grietas que, por ahora, "no revisten gravedad".