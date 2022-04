Los vecinos de l'Alcúdia se movilizan contra la valla que cierra el principal acceso a la pedanía

Los vecinos de l'Alcúdia, pedanía de Cocentaina, se han concentrado este jueves ante la valla que desde hace un mes limita el principal acceso al pueblo para reclamar, en primer lugar, que se retire el cercado, y que el Ayuntamiento adquiera el terreno, de titularidad privada, y lo urbanice tal y como consta en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los afectados han explicado que el pasado 15 de marzo se encontraron con el vallado de los terrenos y que, pese a que en la actualidad está abierto, "nos han informado que en breve los propietarios tienen intención de cerrarlo", por lo que se impediría el paso a los vecinos tanto de las casas colindantes como a los que viven en las calles más estrechas de la pedanía y no pueden llegar en coche por otra vía. Según han insistido, "éste no es un conflicto entre vecinos y propietarios", tal y como ha manifestado el Ayuntamiento, "nosotros no somos quién para prohibir a los propietarios cerrar un espacio ni valorar si tienen derecho o no a limitarnos el paso", pero "hemos sabido que hace dos año solicitaron la licencia y ésta fue denegada considerando que es un vial público en suelo urbano y que, por tanto, pese a estar pendiente de ejecutarse su urbanización, no se podía limitar el acceso a la ciudadanía". Por ello, los vecinos ahora no entienden por qué el Consistorio ha cambiado de opinión y sí ha concedido permiso.

Los residentes de l'Alcúdia, que cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Cocentaina, instan al Ayuntamiento a adquirir los terrenos y a urbanizarlos para dotar a la pedanía de un acceso digno, así como han lamentado que desde la administración local se "excusen" en que el coste ronda el millón de euros, cuando, según han insistido, en su día "el arquitecto municipal valoró los terrenos en 600.000 euros" y el Ayuntamiento acumula 6 millones de superávit.

Durante la concentración también han querido denunciar que el Consistorio tiene a los diseminados "olvidados", lo cual no es positivo para frenar la despoblación de núcleos minoritarios. Por todo ello, han anunciado que "seguiremos con las movilizaciones y reivindicando que l'Alcúdia es nuestro estimado pueblo y que no se cierra".