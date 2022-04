La Asociación de San Jorge reparte 3.010 kilos de pólvora para el día del Alardo en Alcoy

Alcoy cuenta las horas para sumergirse de lleno en los Moros y Cristianos. A escaso día y medio del inicio de las Fiestas, la Asociación de San Jorge ha iniciado este miércoles el reparto de 3.010 kilos de pólvora para los disparos de arcabucería del Día del Alardo. La entrega del explosivo se está realizando, tal y como ya sucedió el último año, en el albergue Baradello de Moya, en la zona del Preventorio, bajo estrictas medidas de seguridad.

El presidente de la entidad que organiza las Fiestas, Juan José Olcina, ha explicado que en esta ocasión, como novedad, "las cantimploras vienen del polvorín de Albacete rellenas", por lo que los responsables del Casal no tienen que manipular el explosivo. Esta medida de seguridad, además, está permitiendo que el reparto sea "mucho más fácil y rápido", según ha apuntado el ponente de Fiestas, Paco García, quien ha detallado que "cada cantimplora lleva un código de barras que escaneamos y asignamos a cada festero" para controlar quién retira la pólvora, pero también para después de la Trilogía "saber quién la devuelve y quién no".

Olcina, asimismo, ha asegurado que estos Moros y Cristianos habrán menos tiradores, aunque no ha concretado la cifra. El problema, según ha insistido, es que "este año había que renovar el permiso para disparar y mucha gente se ha dormido y no ha llegado a tiempo". El presidente, en este sentido, ha explicado que la entidad tiene que presentar en febrero la documentación para conseguir todos los permisos, por eso quienes han esperado hasta última hora "no podrán disparar".

Pese a las numerosas trabas a las que se han de enfrentar desde hace año las entidades festeras para seguir celebrando los tradicionales actos de arcabucería, sobre todo a nivel administrativo, "hemos conseguido subsanar todo y por fin en unos días el disparo volverá a las calles", ha asegurado Juan José Olcina.

La lluvia ha obligado a la organización a realizar el reparto a cubierto, aunque gracias al lugar escogido se han mantenido todas las medidas de seguridad que exige la ley. Tal y como es habitual en estos casos, varios efectivos de la Guardia Civil han supervisado que la descarga y el almacenamiento se efectuase como toca y continúan ahora presentes controlando la entrega de cantimploras. Los festeros podrán retirar el explosivo hasta mañana a mediodía.

Entre los primeros festeros que han llegado al albergue Baradello de Moya estaba Ernesto Gómez, de la Filà Contrabandistas, quien se ha mostrado encantado con que "nos den la pólvora ya en la cantimplora". También Juan Javier Gisbert, de la Filà Guzmanes, ha asegurado estar "muy ilusionado" con la idea de volver a disparar "después de muchos años", y es que hasta las Fiestas de 2019 fue embajador moro y el cargo no le permitía participar en el Alardo. Isabel Cabezas, de la Filà Vascos, ha explicado que es el tercer año que dispara y que "tengo muchas ganas", ya que es uno de los actos que "más me gustan".