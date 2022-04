El PP de Alcoy afirma que el equipo de gobierno tiene 700.000 euros en facturas "en el cajón" y el PSOE lo desmiente

El PP de Alcoy ha afirmado que el equipo de gobierno tiene facturas "en el cajón" por valor de 703.779 euros, algo que los socialistas niegan de manera rotunda. La edil popular Amalia Payá explica que el informe de ejecución del presupuesto correspondiente al 31 de diciembre pasado refleja la citada cantidad en la cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"', correspondiente a bienes y servicios recibidos por el Ayuntamiento que están pendientes de pagar. Además, sostiene que la cuantía de este adeudo se ha multiplicado por más de cuatro veces en el último año, dado que el 31 de diciembre de 2020 la cifra era de 161.918 euros. Por su parte, la edil de Hacienda, Vanessa Moltó, alega que no hay anomalía alguna, y que eso no quiere decir que las facturas estén ocultas ni que los acreedores se queden sin cobrar.

Payá critica que "esconder las facturas es una forma de maquillar el agujero del Ayuntamiento y condenar a los proveedores que no cobran", y considera que esos 703.779 euros pendientes de pago agravan todavía más el estado económico del Ayuntamiento, que califica como muy delicado, apoyándose en el informe de la Intervención municipal sobre el presupuesto de 2022. Recuerda, en este sentido, que la interventora ya alertó de que el Ayuntamiento carecía de ingresos corrientes suficientes para atender a los gastos corrientes.

La edil popular recrimina el gobierno socialista que todavía no haya aprobado la liquidación del presupuesto de 2021, una información que, señala, el Ayuntamiento debe remitir obligatoriamente al Ministerio de Hacienda antes del 29 de abril. Ante ello, se plantea "qué más tiene que esconder el PSOE que no es capaz de cerrar las cuentas del año pasado", y advierte que ni el resultado presupuestario ni el remanente de tesorería recogerán el importe de las citadas facturas. Así, augura Payá, "los datos no acabarán de reflejar el complicadísimo estado de la economía del Ayuntamiento".

Añade que en 2010 el alcalde, Toni Francés, entonces portavoz socialista en la oposición, denunciaba que el Consistorio tenía ocultas facturas por valor de 400.000 euros. En opinión de la edil popular, "ahora que su desastrosa gestión ha duplicado aquellas cantidades, lo mínimo que debería hacer es ofrecer explicaciones a los alcoyanos sobre por qué está arruinando el Ayuntamiento y exigir responsabilidades" a la concejal de Hacienda. Payá insiste en que la situación económica municipal "es muy delicada" y que "no hay dinero, ni proyectos", y que con esta "forma de maquillar el agujero" lo único que se consigue es "el retraso en el pago a proveedores".

A estas afirmaciones, Moltó replica que "una factura en el cajón no la conoce nadie, mientras que lo que hay en este caso, que son operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, tiene un reflejo contable", por lo que rechaza que haya dato oculto alguno. La concejal de Hacienda indica que que "son facturas perfectamente registradas y que quedan pendientes de tramitación y pago como consecuencia del cierre contable a final de año del ejercicio", dejándose para el presupuesto siguiente pero pagándose con normalidad con cargo al mismo. De hecho, asegura que la cantidad incluso se redujo prácticamente a la mitad en 2021 en relación al año anterior, cuando se situó en 1.312.008,08 euros; además, afirma que el periodo medio de pago a proveedores fue de tan solo nueve días, "de acuerdo con los datos facilitados por los técnicos municipales".

La edil socialista lamenta "una vez más, la falta de rigurosidad y la poca veracidad de las declaraciones del PP". A su juicio, estas manifestaciones "lo desacreditan como partido con capacidad para ejercer su labor de fiscalización y como oposición", al estar, en su opinión, "más interesados en destruir y desacreditar aunque sea con falsos pretextos, que en colaborar y construir un mejor Alcoy para todos". Según dice, esto último "ya lo demostraron con su falta de iniciativas para el presupuesto municipal", así como "en los diversos intentos por tratar de privar a su ciudad de la llegada de fondos de otras administraciones, votando en contra de trámites técnicos necesarios para que lleguen estas subvenciones". Y ahora, agrega, "lo continúan haciendo vertiendo falsedades", en alusión a este tema de las facturas, "como única arma que explique su falta de iniciativa para sumar y apostar en beneficio de nuestra ciudad".