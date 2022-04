La concejal de Turismo de Alcoy opta a entrar en una bolsa de trabajo del Ayuntamiento

La concejal de Turismo, Patrimonio y Contratación de Alcoy, Lorena Zamorano, opta a entrar una bolsa de trabajo del mismo Ayuntamiento del que es segunda teniente de alcalde. El nombre de la edil aparece en la lista provisional de admitidos en la convocatoria, que se ha publicado este mes y que está colgada en la web municipal. El portavoz del PP en el Consistorio, Quique Ruiz, que ha sido el que ha advertido de la concurrencia de Zamorano a esta bolsa de trabajo, cuestiona duramente su decisión, unas críticas a las que ha sumado Compromís. La concejal, que defiende su actitud, ha recibido el respaldo del equipo de gobierno.

La convocatoria es una bolsa de trabajo externa para el puesto de técnicos de administración general, con la que el Ayuntamiento pretende cubrir bajas o puestos vacantes en caso de necesidad de una manera eventual. Zamorano ha sido admitida junto a otras 18 personas, mientras que otras tres han quedado excluidas por distintos motivos que se exponen brevemente en la lista publicada en la web del Ayuntamiento. Para el portavoz del PP, la aspiración de la segunda teniente de alcalde a un empleo público resulta una muestra de "falta de ética", y acusa a la concejal de estar "más centrada en buscar una salida profesional que en gestionar los intereses de la ciudad".

Ruiz expresa sus dudas acerca de que las personas excluidas del proceso "piensen que ha habido un trato preferencial o se ha valido de sus influencias para poder estar en esa bolsa de trabajo", y afirma que Zamorano "pone la convocatoria bajo sospecha". Para el portavoz del PP, esta situación "pone sobre la mesa un evidente conflicto de intereses", por lo que considera que el alcalde, Toni Francés, "debe explicar si avala que uno de sus concejales aspire a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento que gobierna". A su juicio, esto "es lo mínimo que puede hacer" el primer edil, e incide en que Francés "ya permitió a Zamorano seguir cobrando del Ayuntamiento pese a estar trabajando como secretaria en el Ayuntamiento de Muro".

Ruiz añade que "es evidente que los concejales del PSOE son conscientes de que su etapa se acaba, pero su obligación no es pensar en abandonar el barco, sino en frenar la decadencia" en la que, según afirma, ellos mismos "han sumido a Alcoy". También cuestiona que Zamorano vaya a ejercer de forma satisfactoria sus funciones como concejal "mientras estudia las oposiciones". También el portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, considera que Toni Francés debería "despejar dudas" sobre el asunto, ya que "se está poniendo en duda la ética y el buen hacer del Ayuntamiento", al tratarse de "unas oposiciones donde el tribunal lo nombrará el alcalde".

Críticas del gobierno a las sospechas sobre los funcionarios

Hace justo ahora un año trascendió que Zamorano, que entonces era primera teniente de alcalde y a sus delegaciones actuales sumaba la de Urbanismo, había sido nombrada secretaria municipal en Muro. Poco después, en la remodelación del gobierno municipal motivada por la renuncia del edil Miguel Juan Reig y la entrada de Jordi Segura, el área de Urbanismo pasó a Jordi Martínez, mientras que Zamorano fue degradada a segunda teniente de alcalde, aunque el equipo de gobierno mostró su respaldo público a la edil, algo que ha vuelto a suceder ahora.

En calidad de portavoz del grupo socialista, Martínez recuerda a Ruiz que "no solo es perfectamente lícito y legal" que Zamorano se presente a esa bolsa de trabajo, sino que "es importante que una persona que hoy en día ocupa un cargo político piense en su futuro, pues demuestra que no quiere eternizarse ni convertir la política en una profesión". Además, lamenta la "falta de confianza en el personal del Ayuntamiento" del edil popular, al insinuar la hipótesis de que las personas excluidas de la convocatoria puedan sospechar de un posible trato preferencial hacia la edil de Turismo. También hace hincapié en que el hecho de "que un concejal estudie no significa que reste tiempo a sus obligaciones en el cargo público, ni mucho menos, y desde luego no supone ninguna falta de ética", y reitera que "Lorena Zamorano está al 100% en sus obligaciones como concejal y lo estará".

Por su parte, la propia Zamorano ha indicado a este periódico que "los políticos que nos esforzamos por tener un futuro laboral después de la política somos muchos y de todos los partidos, incluyendo a compañeros del PP". En este sentido, ha puesto como ejemplo que en 2017 la entonces edil de Hacienda en Ademuz (Valencia) se presentó a las oposiciones para ser secretaria municipal de esa misma localidad. Además, considera que "cuestionar la integridad, objetividad e imparcialidad de los funcionarios de carrera que componen los tribunales es, como mínimo, temerario, y del todo despreciable en un servidor público como es Quique Ruiz".