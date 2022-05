Una ladera en espera en Alcoy

La ladera de la Beniata en Alcoy se mantiene a la espera de que se reparen los daños ocasionados por un derrumbe hace ya casi un mes. Transcurrido todo este tiempo, se desconoce aún si han alcanzado un acuerdo el Ayuntamiento y la Universitat Politècnica de València (UPV), propietaria de los terrenos afectados, para la realización de los trabajos. Mientras tanto, el volumen del desprendimiento del pasado 7 de abril, el estado en que quedó el lugar y el miedo a que se produzca otro episodio similar genera incertidumbre, sobre todo a los residentes de la zona o a quienes deben pasar necesariamente por aquí cada día.

La calle Alicante se abrió de manera provisional el martes 26 de abril, hace ya una semana, con un solo carril para la circulación, el más alejado de la ladera y del aparcamiento sobre el que cayeron la tierra y las piedras desprendidas. Se esperaba que la misma semana pasada tuviera lugar una reunión entre el concejal de Obras, del Ayuntamiento Jordi Martínez, y la vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV, Débora Domingo, tal y como confirmaron por ambas partes. Sin embargo, hasta el momento no ha trascendido que se hayan producido conversaciones al respecto, por lo que la zona continúa exactamente igual.

Este periódico ha tratado de corroborar si se había llevado a cabo el anunciado encuentro entre el Ayuntamiento y la UPV, a través de ambas partes, y si existía algún calendario para acometer las obras o al menos el compromiso de ello. Aunque no se ha podido confirmar de manera oficial que esa reunión todavía no se ha producido, fuentes cercanas a la institución académica apuntan que no hay constancia de ello. De esta forma, por el momento se ignora cuándo se realizará la reparación de la ladera.

El deslizamiento que inutilizó un aparcamiento y mantuvo la calle cortada durante 19 días fue de gran envergadura, y a la vista resulta papable que también deberán serlo los trabajos para retirar los materiales desprendidos y consolidar la ladera para evitar nuevos problemas. Ahora bien, también se hace evidente que, en tanto que no se hagan las obras, se mantiene el riesgo de que se produzcan nuevos derrumbes, máxime si tienen lugar más episodios de lluvia como los que se esperan esta semana. Ese miedo también lo han expresado públicamente algunos vecinos.

El anuncio de la apertura provisional al tráfico de la calle fue duramente contestado en redes sociales, por el temor a que haya otro desplome y que esta vez sí tenga consecuencias personales, o provoque daños materiales más graves. Para estos ciudadanos, el Ayuntamiento no debería haber restablecido la circulación hasta que la ladera no estuviera consolidada. Aunque es obvio pensar que eso hubiera supuesto mantenerla cerrada durante mucho tiempo, y que eso hubiera generado problemas importantes para el tráfico urbano.

La calle Alicante, antigua travesía de la N-340 en la entrada sur a la ciudad, supone uno de los principales accesos al centro histórico de Alcoy, hasta el punto de que, tras la peatonalización de la calle San Lorenzo, resulta indispensable dirigirse por esta vía para llegar a puntos como la avenida País Valencià o la plaza Pintor Gisbert. En caso de que se hubiera prolongado su cierre, la única alternativa hubiera podido ser dar un rodeo por Santa Rosa y habilitar provisionalmente para ambos sentidos de la circulación el puente de María Cristina, lo que probablemente hubiera congestionado toda la zona.