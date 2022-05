Alcoy pedirá ayudas urgentes para paliar los daños de los temporales en barrancos y taludes

Los últimos episodios de lluvias han hecho estragos en Alcoy con desprendimientos, terrenos que ceden y taludes afectados por la intensidad de las tormentas. Una situación que preocupa a los vecinos ante el peligro que puede suponer y para la que el Ayuntamiento pedirá ayudas urgentes a otras administraciones para poder hacer frente a los daños causados por los temporales. Pero además, se va a estudiar qué puntos de la ciudad son más susceptibles de sufrir incidentes y qué obras son ahora mismo necesarias para consolidar laderas y barrancos del municipio y evitar nuevos problemas.

Así se ha aprobado en el pleno por unanimidad. Gobierno y oposición se han puesto de acuerdo en este punto al tratarse de un tema "vital" para la ciudad. La situación no es nueva, aunque sí es cierto que las intensas lluvias caídas en los dos últimos meses han afectado a varias zonas de la ciudad con importantes desprendimientos como el ocurrido en la Beniata o han agravado otros problemas como el que afecta a una empresa ubicada en la calle Filà Asturians del polígono Santiago Payá de Alcoy, entre otros.

El Ayuntamiento de Alcoy quiere poner solución a todos estos problemas y llevar a cabo actuaciones y obras que estabilicen los barrancos y taludes, todo para evitar daños a personas, infraestructuras o edificios públicos, como recoge la moción que ha sido aprobada. Pero los costes para ello son millonarios; de hecho, solo para reparar las consecuencias del temporal Gloria en la ciudad se calcularon que eran necesarios más de 6 millones de euros.

Por ello, los grupos políticos han votado juntos para reclamar a administraciones como el Gobierno central, la Generalitat y la Diputación de Alicante "fondos de manera urgente para realizar las actuaciones más necesarias de consolidación de taludes y barrancos" del municipio. Y es que la orografía de Alcoy es complicada y "siempre ha sido una fuente de problemas" por la "gran cantidad de barrancos y lo poco compacto del terreno". Eso ha hecho que "los desprendimientos y deslizamientos del terreno sigan una constante preocupación".

Además, el pleno ha aprobado constituir una comisión de estudio de la estructura geológica de la ciudad que esté formada por "personas expertas de las universidades valencianas y por responsables técnicos" municipales. El objetivo será "proyectar las obras necesarias y las medidas de contención y solución" a esos desprendimientos, pero priorizando las acciones a realizar. Con todo, la misma comisión tendrá que elaborar un mapa de los puntos más susceptibles de sufrir este tipo de problemas y las causas específicas de los mismos.

El portavoz de Compromís, Marius Ivorra, fue el encargado de explicar la moción a la que se sumaron el resto de grupos políticos. El edil explicó las consecuencias de los temporales para el municipio y que el Ministerio aprobó obras de emergencia por ellos, aunque entre los beneficiados no estaba Alcoy, sino muchas localidades de costa. "Solo se acuerdan de la costa pero en el interior también existimos" y "tenemos el mismo derecho a recibir ayudas". Con todo alegó que la situación "puede afectar a las personas" y que era el momento de dejar "los fines partidistas al lado". El concejal recalcó que "la orografía marca una problemática importante, los barrancos están yéndose y pone en peligro los bienes de la ciudad".

El concejal no adscrito Marcos Martínez indicó que la situación "es cada año más grave" y que "aún sin agua, ya hay barrancos que se mueven" por lo que es necesario "hacer un estudio para saber en qué puntos actuar y cuáles son una prioridad". También recalcó que "hay que ponerse las pilas y manos a la obra" porque la ciudad no puede seguir en una situación así que afecta no solo a viviendas, sino también a las industrias. El portavoz de Vox, David Abad, incidió en que el problema se "ha dejado de lado durante años y nadie se ha preocupado", en alusión a los gobiernos que han estado en el Ayuntamiento. "Si se hubiera hecho un seguimiento esto no pasaría. Llueve sobre mojado y solo se agravan las consecuencias" que se evitarían si "los barrancos estuvieran en buenas condiciones".

Desde Guanyar, Pablo González apuntó que "hay que analizar la problemática y luego ver las prioridades". Así añadió que "tenemos que poner en marcha acciones importantes pero también lo tienen que hacer el resto de administraciones públicas". Aaron Ferrándiz, de Podem, añadió además que la "situación es muy grave cuando llueve" y que su grupo municipal "ya advertimos de la situación que sufrían algunas zonas y que habría riesgo".

La portavoz de Cs, Rosa García, volvió a incidir en la "orografía especial" de la ciudad y que es necesario "conseguir ayudas de otras administraciones para paliar" esos daños porque "localmente es inasumible ese coste". Por su parte, Lirios García, del PP, apuntó que "tendemos la mano al gobierno para colaborar" y que "la triste realidad de las arcas municipales hace que necesitemos ayudas de otras administraciones".

La popular indicó que el temporal Gloria "fue un primer aviso y tendría que haber hecho reaccionar al gobierno local". Así añadió que "es una realidad que deja claro que Alcoy se desmorona física y económicamente". García se dirigió al equipo de gobierno: "Reaccionen de una vez y empiecen a solucionar los problemas".

Con todo, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, explicó que "todos conocemos que vivimos en una ciudad que orográficamente es especial" y que hay que "llegar al compromiso de todos para arreglar la situación". Con todo, en relación a algunas de las situaciones provocadas por las lluvias como los desprendimientos de la Beniata, apuntó que "no vamos a gastar ni un euro en un espacio que no sea responsabilidad municipal, sino que reclamaremos a las administraciones y particulares que lo tengan que hacer". ASí recalcó que "pediremos ayudas a todas las administraciones porque la situación es complicada para la ciudad".

Prórroga al contrato de basura

El pleno de Alcoy de este viernes también aprobó una prórroga para el contrato de la basura y limpieza viaria con los votos a favor del PSOE, PP y Vox. Así, esta concesión se hizo por cuatro años con la posibilidad de dos prórrogas año a año. El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, explicó que este trámite "está dentro del contrato, es legal, aunque a veces parece que sea algo malo, pero está contemplado". El edil apuntó que "la duración del contrato es de 4 años aunque es un tema a tratar" ya que durante las intervenciones, algunos de los grupos de la oposición indicaron que quizá era poco tiempo para un servicio tan importante para la ciudad.

Y es que algunos partidos apuntaron a esa cuestión como también a otras como la posibilidad de municipalizar el servicio; y también a la necesidad de trabajar ya en unos nuevos pliegos para no tener más prórrogas. Desde Guanyar recalcaron que "creemos en la gestión directa de los servicios" y que en cuatro años de contrato "se podría haber hecho un mayor control". El concejal de la formación afirmó que "han pasado 4 años y se quiere continuar con este modelo y solo atender a los intereses de las grandes empresas".

Desde Podem recalcaron que "no nos gustas las prórrogas" ni las "privatizaciones de servicios" por lo que "abanderamos la creación de una empresa pública", algo que "parece que está avanzado". Compromís añadió que su voto en contra era claro y que "siempre exigimos un control exhaustivo de la contrata y no se está realizando en toda su plenitud". El portavoz del PP, Quique Ruiz, afirmó que el Ayuntamiento gasta "más de 8 millones en varios contratos vencidos y con prórroga" aunque hizo distinción entre este de la basura y limpieza y el resto por el tiempo de duración. Así indicó que "damos la mano al gobierno para trabajar y no agotar todas las prórrogas del contrato" marcando "un calendario y así dar una respuesta a los vecinos que quieren mejores servicios".

Desde Vox destacaron las "quejas" que hay por el servicio y recordó que el pleno votó a favor de crear una comisión par el seguimiento de los grandes contratos y que "es necesaria para este también". Así alegaron que "no se ha convocado aún". El concejal no adscrito apuntó a que es la tercera prórroga tras la hecha para el contrato de los autobuses y el agua y apeló a que solo dure un año y se licite el próximo contrato cuanto antes.

Cabe recordar que el contrato de la basura y limpieza ha causado más de una polémica en los últimos años. La última, la obligación del Ayuntamiento de Alcoy de pagar en cinco años los tres millones de euros que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante obliga a abonar a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concesionaria de los servicios, en concepto de revisión de precios entre 2012 y 2018.