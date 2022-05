La edil de Turismo de Alcoy renuncia a entrar en una bolsa de trabajo del Ayuntamiento

La concejal de Turismo, Patrimonio Histórico y Contratación de Alcoy, Lorena Zamorano, ha renunciado a opositar al propio Ayuntamiento, pocos días después de defender su decisión de aspirar a ello. La propia edil ha anunciado a través de sus redes sociales, en una publicación que apenas ha trascendido, que no se presentará a las pruebas que se convoquen para cubrir la bolsa de trabajo de técnicos de administración general en la que se había inscrito, y que de esa forma podrá "resolver el error" que, según considera, cometió al presentar la instancia para concurrir a la citada bolsa.

La determinación de Zamorano de concurrir a una bolsa de trabajo del mismo Ayuntamiento del que es concejal generó una gran controversia hace apenas un par de semanas. Grupos de la oposición como el PP y Compromís cuestionaron muy duramente esta decisión, que consideraron poco ética y poco estética, llegando incluso a poner en duda la imparcialidad del tribunal que, llegado el caso, tendría que evaluar a la que en estos momentos es segunda teniente de alcalde y responsable de algunas áreas de peso en la gestión municipal. La convocatoria no es para aspirar directamente a una plaza de empleo público, sino para una bolsa de trabajo, a la que se recurriría en casos de eventual necesidad de personal.

La edil, no obstante, defendió en todo momento que estaba actuando de manera totalmente legal y lícita, y que era legítimo buscarse un posible futuro laboral más allá de la actividad política. Recibió, además, el respaldo unánime del equipo de gobierno, que reafirmó los argumentos de Zamorano, a la vez que atacó a la oposición por sugerir siquiera la posibilidad de que el tribunal pudiera fallar a su principio de imparcialidad. Hay que señalar, como publicó este periódico, que en abril del año pasado se dio una situación similar, cuando Zamorano entró a trabajar como secretaria accidental en el Ayuntamiento de Muro. La concejal compaginó esta labor con la gestión municipal hasta el pasado mes de noviembre, cuando esa plaza pasó a ser ocupada por un funcionario de carrera. Entonces también fue respaldada por sus compañeros del grupo socialista de forma pública y sin fisuras.

Ahora, días después de haber defendido su decisión de concurrir a esta bolsa de trabajo, Zamorano señala que "errar es [propio] de personas y reconocerlo más", y que "la estética importa y el ejemplo es necesario". Añade que "cierto es que presenté la instancia, pero es fácil resolver el error en este caso, como así haré, no presentándome a la prueba". La edil va incluso más allá al afirmar que "ahora creo que debo decirlo, cuando todos han podido expresarse sobre el tema, aunque fuera una decisión tomada desde que caí en la cuenta de la cagada [sic]".

Zamorano agradece su actitud "a todos los que a pesar de todo no habéis hecho sangre" con el asunto, así como "a mis compañeros y amigos del partido el cariño y apoyo". Asimismo, asegura que "seguiré trabajando por Alcoy como saben los que me conocen, aunque algunos preferirían que no". Alude también a la frase hecha de "lo que no te mata te hace más fuerte", y afirma, con un punto de ironía expresado a través de un emoticono junto a la frase, que "estoy en una versión mejorada después de esta actualización". La concejal concluye que "no puedo prometer que no cometeré más errores en la vida, lo que sí prometo es que lo reconoceré siempre".