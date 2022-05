Alcoy celebra la diversidad con cine, exposiciones, manifestaciones y una fiesta en la calle

Los colectivos LGTBI MARIola y Ponts d'Igualtat han organizado, junto a la concejalía de Igualdad de Alcoy, casi un mes de actividades para reivindicar la diversidad en la ciudad. El programa arrancará el próximo lunes 16 de mayo con un acto a las 12 horas conmemorativo del día contra la LGTBIfobia, un evento en el que participaran los centros educativos. Aitor Pla, representante de Ponts d'Igualtat, ha explicado que un alumno de cada centro llevará una bandera de 9 metros de largo por 5 metros de ancho desde el parque de la Glorieta hasta la plaza de España, donde habrán más de 150 estudiantes esperando para leer un manifiesto.

Posteriormente, el día 20 a las 19 horas, se proyectará el documental "Lesbofobia" en el IVAM-CADA, y el día 21 habrá una manifestación desde la plaza de España hasta el paseo de Cervantes, donde se celebrará una gran fiesta en la que participarán La cementerios, Adry Showman, La Metal y Paco Llorca DJ. En referencia a esta última actividad, Aitor Pla ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que participe para dar mayor visibilidad a la diversidad.

En representación del colectivo MARIola, Jorge Vañó, ha explicado que el 3 y 4 de junio el IVAM-CADA acogerá "LA INVERTIDA. La primera mostra de cinema LGTBI d'Alcoi", un ciclo en el que se proyectará "cuatro películas del mejor panorama contemporáneo" y que están en estos momentos en festivales y carteleras. En dos de las sesiones se contará con la presencia de los directores para su posterior debate. Vañó ha insistido en que no es solo una cita activista, sino también cultural.

También el zaguán del Ayuntamiento acogerá la exposición Drag is Art, de Markie Brown, el 15 de junio a las 19 horas.

Con todo, la programación finalizará el Día del Orgullo, el 28 de junio, con una concentración que el colectivo MARIola viene organizando desde hace cuatro ediciones y que pretende reunir al mayor número posible de personas para reivindicar la diversidad y dar visibilidad al colectivo LGTBI. El acto será en la plaza de España a las 19 horas y en él se leerá un manifiesto.

La concejala de Igualdad, Aranza de Gracia, ha insistido en que "queremos llenar las calles de color y que Alcoy sea una ciudad LGTBI". Por ello, de forma paralela, el Ayuntamiento llevará a cabo una campaña contra la LGTBIfobia difundiendo un vídeo a través de las redes sociales y colocando carteles en las principales vías. Además, durante los actos se repartirán pulseras, botellas y bolsas.

La Universidad de Alicante (UA) también participará con su segundo ciclo de cine LGTBI, proyectando "Paris is Burning" y el musical "Hedwick and the angry inch".