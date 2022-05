Profesionales digitales desde la FP en Ibi

Las herramientas digitales son un recurso cada vez más utilizado en las empresas y hay una creciente demanda de perfiles especializados en esta materia, pero es un contenido que, en general, no se encuentra en los currículos de la Formación Profesional (FP). Conscientes de ello, en el instituto La Foia de Ibi han aprovechado su participación en un proyecto de innovación educativa para adaptarlo a esa necesidad e impartir conocimientos ligados a la gestión de estos recursos a los alumnos del Grado Medio de Administrativo. El objetivo es que, al término del curso y de sus prácticas, las empresas de la zona tengan a su disposición a profesionales con este perfil.

El proyecto en el que participa el instituto ibense se denomina "El Vivero" y de él también forma parte R2, una empresa de Ibi dedicada a la prestación de servicios digitales y la realización de proyectos para mercantiles, junto con otro instituto y otras dos empresas de diferentes localidades de la provincia de Málaga. La iniciativa va teóricamente encaminada a la formación de emprendedores, tal y como da a entender su nombre, pero en el IES La Foia se decidió adaptarlo, viendo las demandas específicas de las empresas de la comarca. Así lo explica la profesora María Jesús Rubio, coordinadora del proyecto en el centro.

"Observamos que había una falta de profesionales con perfiles de creación de páginas web, comercio electrónico y gestión de imágenes y redes sociales, así que decidimos reorientar el proyecto", señala la docente. La iniciativa tiene una duración de dos años y en ella participan todos los alumnos del ciclo de Administrativo, los de primer curso a través del módulo de Informática y los de segundo en el de Empresa en el Aula; estos últimos han estado dando clases de forma intensiva durante las últimas semanas y ya están haciendo prácticas. Al tratarse de un proyecto especializado, para la docencia se ha podido recurrir a personal externo al centro, también con un perfil especializado.

Rubio comenta que "lo que se imparte es una necesidad que hay ahora mismo en las empresas", ofreciéndolo como una parte más de la formación genérica como técnicos administrativos, que les posiciona para acceder a puestos más cualificados. La profesora incide en aspectos como el de las redes sociales, "que ahora son imprescindibles para la visibilidad de las empresas". Por su parte, el director del instituto, Felipe Garrido, coincide en que "la FP tiene que ser flexible, no puede limitarse a impartir los contenidos curriculares" y con ello "quedarse al margen del desarrollo de la sociedad", sino que debe "adaptarse a la demanda de las empresas".

También el alumnado tiene una sensación muy buena de esta iniciativa formadora. Luz López considera que "me va a beneficiar mucho, puedo añadir a mi currículum algo que aquí no tiene nadie más". Conceptos como el de las palabras clave o el posicionamiento de una web "yo antes no los sabía". Pero además, incide en que "no solo me hace estar más preparada para buscar faena, sino sentirme más realizada". En esto coincide Yolanda Torres, quien afirma que "con esta formación llevas más seguridad en ti misma", aparte del reciclaje profesional que supone. "He trabajado de administrativa durante 20 años y esta formación no la tenía. Esto me ha abierto mucho el campo", asegura.

Asimismo, Paula Martínez ha podido aplicar los conocimientos en sus prácticas laborales, ya que "la empresa estaba muy interesada en redes sociales", y afirma sentirse muy satisfecha porque las fotos que ha subido ella han tenido muchas interacciones; "se ha notado", dice, la formación. "Y a mí se me ha hecho corto el contenido", añade. Para otros alumnos más jóvenes, como Óscar Garcimartín, recibir estos conocimientos también ha sido de gran utilidad: "A nuestra edad crees que te lo sabes todo" por ser nativo digital, "pero luego ves que te falta mucho".

También destaca que "las empresas te exigen mucho hoy, es muy difícil encontrar trabajo" y esta formación resulta muy útil en ese sentido. Así lo cree igualmente Iris Moreno, quien recuerda la presencia que tiene lo digital en el día a día: "Es algo básico, antes de salir de casa coges el móvil", comenta, de manera que lo aprendido durante el curso puede tener muchas aplicaciones en muchos campos. Y alude, asimismo, a la responsabilidad que tiene la persona responsable de la imagen o de las redes en la empresa: "Las reseñas o los comentarios hacen mucho, y eso depende de perfiles profesionales como los nuestros".