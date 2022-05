El PP denuncia que Alcoy pagará 400.000 euros más en intereses por la sentencia de la basura

El PP, principal grupo en la oposición en el Ayuntamiento de Alcoy, ha denunciado este jueves que la ciudad pagará 400.000 euros más en intereses a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por la sentencia que obliga a abonar casi 3 millones de euros por la revisión de precios entre 2012 y 2018. El Consistorio ha alcanzado un acuerdo con la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria para fraccionar el pago en cinco anualidades con un interés del 5% cada periodo.

Una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento de Alcoy, tal y como publicó en su momento este periódico, a pagar 2,1 millones de euros a FCC por no revisar los precios del servicio de recogida de basura entre 2012 y 2018, periodo en el que el contrato estaba caducado y pendiente de renovación. Los intereses de demora elevaron dicha cantidad a casi 3 millones de euros, concretamente a 2.947.380'59 euros. La administración local, al final, ha alcanzado un acuerdo con la empresa para fraccionar el pago en cinco años, empezando este mismo 2022 y acabando en 2027, lo que supone tener que abonar intereses.

Según ha detallado Ruiz, que ha mostrado el cuadro de amortización, los intereses son del 5% al año, lo que incrementa en 400.000 euros la cuantía total a pagar. Esta situación se da, según el edil del PP, porque el Ayuntamiento "ni dispone de fondos para abonar esa cantidad ni puede acogerse a los planes que ofrece el Ministerio de Hacienda para financiarla en condiciones ventajosas".

El portavoz popular ha asegurado que esta situación es fruto del "descontrol financiero" del gobierno del PSOE y ha lamentado que el Consistorio no pueda acogerse a los Fondos de Impulsa Económico, un préstamo a un cero por cien de interés con el que el Ministerio de Hacienda ayuda a los ayuntamientos que están saneados financieramente. "Alcoy sí pudo recurrir a este fondo en 2017 y 2020", pero "en 2022 no ha podido adherirse por haber incumplido todas las reglas fiscales".

La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha explicado que el acuerdo alcanzado con la empresa FCC incluye intereses como "cualquier fraccionamiento de pago" y que el Ayuntamiento no se ha acogido a los fondos estatales que cita el PP porque "grava el estado de endeudamiento y no nos permitiría optar a los préstamos necesarios para las inversiones previstas con fondos europeos". Moltó ha lamentado que nuevamente el PP critique esta sentencia, la cual, ha vuelto a insistir, "viene por defender los intereses del Consistorio". La edil ha insistido en que "precisamente perdimos el juicio porque el Partido Popular en 2007 autorizó una revisión de precios, antes de vencer el contrato" y por tanto el Ayuntamiento "no puede ir en contra de sus decisiones".

Con todo, Ruiz ha insistido en que "día a día vamos comprobando no solo cómo se deteriora la economía municipal, sino las consecuencias que acarrea la nefasta gestión del PSOE". El popular ha exigido al gobierno municipal que empiece a aplicar "rigor" y a "escuchar a los técnicos para corregir la preocupante deriva de la economía del Ayuntamiento", al tiempo que ha recordado que el ejecutivo local "sigue sin presentar la liquidación del presupuestos de 2021".

En ese sentido, Vanessa Moltó ha criticado que "ahora se quejan del retraso en la liquidación del presupuesto, cuando antes intentaron parar la entrada en vigor de las cuentas de 2022".