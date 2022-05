"La reparación de la ladera del polígono Santiago Payá es urgente y vamos a actuar por fases para dar una solución definitiva"

¿En qué proyectos a corto plazo trabaja el Ayuntamiento?

Tenemos proyectos importantísimos en marcha, como el parque tecnológico de Rodes, aunque el más urgente es la reparación de la ladera del acceso a los polígonos Santiago Payá y Sant Benet. A partir de ahí están todas las subvenciones procedentes de fondos europeos, que es lo que nos marca los plazos de ejecución que hemos de cumplir, como los 3 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística, en el que se contempla la rehabilitación y recuperación de las antiguas fábricas de El Molinar y la musealización de todo este espacio, la urbanización de todo el acceso sur a la ciudad, la iluminación de elementos patrimoniales como el puente de San Jorge, el Ayuntamiento o las murallas..., pero también entra todo lo relacionado con la peatonalización y la Zona de Bajas Emisiones.

¿En qué fase se encuentra Rodes?

Las obras de la parte central ya están en marcha, ahí es donde irá el espacio socio-cultural y tecnológico, la semana pasada firmamos el convenio con la Agencia Valenciana de Turismo para financiar el Centro de Desarrollo Turístico e Interior (CDTI), que es el paso que necesitábamos para poder adjudicar las obras, y ahora esta semana vamos a licitar la rehabilitación de los dos edificios que dan a la calle Tibi para completar toda la manzana de naves.

¿Qué plazos barajan?

Según el cronograma, en un año estará toda la parte que va desde el centro de la manzana hasta la calle Vistabella y el objetivo que tenemos marcado es que al final de 2023 estén todas las obras terminadas.

¿Se pondrá en marcha cada servicio de forma independiente o habrá que esperar a que todo el complejo esté terminado?

No, al estar el complejo diferenciado por zonas, cada nave podrá iniciar la actividad cuando esté terminada. Por ejemplo, el CDTI estará listo en menos de un año y entonces ya se podrá utilizar. No supone ningún problema compaginar la actividad con las obras.

Rodes es el proyecto estrella de su equipo de gobierno, pero ha insistido en que reparar la ladera del Santiago Payá es urgente...

Así es. Hemos hecho ya una reparación de urgencia en el vial, pero vamos a actuar para dar una solución de estabilidad definitiva a ese acceso para poder garantizar tanto la seguridad como la viabilidad del polígono.

El Ayuntamiento cuenta con un proyecto redactado...

Tenemos un proyecto y la idea es ejecutarlo por fases que vamos a ir licitando de la forma más rápida posible.

¿Qué inversión requiere esta actuación?

Son casi 1,5 millones de euros. Evidentemente es una inversión muy importante y estamos buscando financiación a través de las diferentes consellerias, la Diputación de Alicante y otros organismos que puedan ayudarnos a resolver un problema tan grave como este que está padeciendo Alcoy como consecuencia de las lluvias.

Los movimientos de tierras en el Santiago Payá son un problema de hace décadas...

Sí, se arrastra desde hace décadas. Creo que fue al principio del 2000 cuando se produjo el primer problema y se construyó el puente que luego en 2012 colapsó y que ahora ha vuelto a dar problemas.

¿Y la solución que barajan sería definitiva?

Sí, los informes y estudios presentados junto al proyecto garantizan la estabilidad de la ladera tras la actuación.

¿Las obras empezarán este año?

Estamos buscando financiación para empezar este mismo año, por eso digo que es una de las actuaciones urgentes.

¿La construcción de la rotonda de acceso norte a la ciudad también está entre los proyectos a corto plazo del Ayuntamiento?

Así es. El proyecto ya ha salido a exposición pública y es el paso previo a la licitación de las obras. La construcción de esta rotonda conectará el acceso norte a la ciudad con el polígono industrial Cotes Baixes. Es un proyecto muy demandado y necesario.

¿En qué fase se encuentra la conversión del centro en Zona de Bajas Emisiones?

Una parte importante del proyecto ya está en marcha o finalizada y nos quedan actuaciones como el parking de la Riba, el carril bici entre Alameda de Camilo Sesto y Juan Gil Albert, la reurbanización de la calle San José, la instalación de un sistema de gestión inteligente de los semáforos para optimizar el tráfico, otro de control de la calidad del aire en todo el centro histórico y la compra de cuatro autobuses eléctricos para su incorporación a la flota del servicio de transporte urbano.

Ha mencionado el parking de la Riba. ¿Cuándo está prevista su construcción?

Falta el informe de Cultura porque está dentro del centro histórico. Una vez tengamos ese informe podremos aprobar el proyecto. Esperamos que sea en breve.

Sigue pendiente de aprobación el Plan General Estructural...

Sí, de hecho está muy avanzado. Ya son pocos los informes que necesitamos y el objetivo es que antes de final de año esté aprobado.

Y en cuanto al comercio, ¿hay previstas nuevas líneas de ayudas?

Vamos a sacar líneas de ayudas directas para el comercio y la apertura de nuevos negocios, pero además queremos incentivar el consumo en el comercio local a través de los Bonos Consumo, que esperamos estén antes del verano para poder ayudar a la reactivación del comercio y el consumo en Alcoy.

También sigue pendiente la liquidación del presupuestos de 2021. Es algo que en las últimas semanas el PP viene reclamando...

Estará antes de que finalice el mes. El retraso tiene que ver con la carga de trabajo del departamento, porque el borrador también se aprobó y hubo una reclamación por parte del Partido Popular, que impugnó el presupuesto, lo cual generó una carga de trabajo en los técnicos que ha retrasado la aprobación.

El PP, principal grupo de la oposición, también ha denunciado en varias ocasiones que el Ayuntamiento está al borde de la quiebra...

Lo primero, es cierto que el Ayuntamiento ha hecho frente a la crisis que hemos padecido como consecuencia de la covid-19 de una forma activa, porque nos comprometimos a que nadie se iba a quedar atrás y hemos sido de los ayuntamientos que más recursos han movilizado para ayudar a las familias y las empresas e invertir en la recuperación económica y social. Cuando vienes de una crisis así, es normal que las administraciones proactivas e involucradas tengan desajustes presupuestarios que luego, cuando se superan, esas situaciones se sanean y se recupera la situación económica. Eso es así y no pasa nada, pero claro, que el PP hable de quiebra cuando tenemos ahora el nivel de endeudamiento en un 42% y ellos lo dejaron en un 110%, cuando pagamos a los proveedores a 15 días y ellos lo hacían a un año... Ellos sí dejaron el Ayuntamiento y la Generalitat en quiebra, por eso creo que hay que tener un poco de memoria y honestidad con la ciudadanía a la hora de hacer declaraciones de ese tipo.

Están en la recta final de la legislatura, ¿ha pensado ya si repetirá como candidato a la Alcaldía?

No, la verdad es que estamos volcados en la gestión del Ayuntamiento y en sacar adelante todos los proyectos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica que supone la llegada de fondos europeos, y estamos demostrando la capacidad del equipo de gobierno para presentar proyectos que son avalados y cuentan con el apoyo de Europa y los gobiernos de España y Valencia. Aunque es cierto que me gustaría antes del verano poder tomar una decisión junto a mi partido, pero es una reflexión que aún no hemos hecho.