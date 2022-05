Alcoy e Ibi se preparan contra los incendios en un verano complejo por la abundante vegetación

Alcoy e Ibi se preparan para prevenir los incendios forestales. Las abundantes lluvias de marzo y abril han propiciado que haya abundante vegetación en las montañas, por lo que se prevé un verano complejo. Los dos municipios del interior de la provincia ya han abierto el plazo de inscripción al voluntariado medioambiental, a fin de vigilar los montes que están dentro de sus términos municipales y concienciar a la ciudadanía de las medidas de prevención a seguir en julio y agosto.

Con el verano a la vuelta de la esquina, las poblaciones del interior se encuentran inmersas en los preparativos de la próxima campaña de prevención de incendios forestales. La puesta en marcha del voluntariado medioambiental forma parte del plan previsto por cada municipio y está financiado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y transición Ecológica.

Para ello, tanto Alcoy como Ibi han abierto ya el plazo de inscripción. En el primer caso, las personas interesadas en aportar su granito de arena vigilando los parajes naturales más próximos al núcleo urbano tienen de tiempo hasta el 13 de junio para apuntarse, y entre los requisitos está tener una edad mínima de 16 años. En este sentido, desde el departamento de Transición Ecológica, el cual se encarga de organizar el voluntariado, insisten en que los menores de edad "necesitarán autorización de progenitores o tutores".

En Alcoy el voluntariado tendrá lugar del 4 de julio al 5 de agosto y se establecerán un total de cinco turnos: del 4 al 8 de julio, del 11 al 15 de julio, del 18 al 22 de julio, del 25 al 29 de julio y del 1 al 5 de agosto. Según fuentes del departamento municipal, hay disponibles un total de 30 plazas, lo que supone que habrá 6 personas por turno que por las mañanas realizarán actividades formativas y por las tardes vigilancia en los montes.

Los espacios naturales en los que habrá presencia de voluntarios son el Racó de Sant Bonaventura, Sant Antoni, la vía verde, la Safranera y la zona de Sant Cristófol en el Preventorio. Además de la vigilancia para la prevención de incendios forestales, informarán a las personas que transitan por sendas, caminos y pistas, a fin de sensibilizar a la población sobre la prevención, y participarán en actividades de educación ambiental, reconocimiento del entorno, de la fauna y la flora autóctona y de orientación en la montaña a través de la interpretación de planos.

El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, ha indicado que, en principio, "se prevé un verano complicado en materia de incendios forestales" debido a las abundantes lluvias de esta primavera, ya que han propiciado que haya abundante vegetación en las montañas. No obstante, ha insistido en que "es pronto para asegurarlo", ya que "no sabemos qué condiciones se darán" y en caso de ser un verano húmedo "el riesgo sería más bajo".

Las brigadas municipales en estos momentos están trabajando en despejar y habilitar pistas forestales, caminos y sendas, un trabajo que "llevamos semanas realizando" para que el entorno natural esté en las mejores condiciones. Un ejemplo de ello es la zona del Racó de Sant Bonaventura y la Font del Quinzet, donde las precipitaciones han ocasionado caída de árboles, desprendimientos y otros desperfectos, muchos de los cuales ya están solucionados.

Además, "cuando la vegetación se seque empezaremos con las labores de desbroce", ha indicado Silvestre. El edil, en este sentido, ha explicado que "antes no se puede desbrozar", aunque "parezca que la vegetación lo ha invadido todo", porque "en lo que la gente cree que son malas hierbas hay multitud de insectos y especies y tenemos que esperar que todo esté seco para conservar la biodiversidad". El responsable del área de Transición Ecológica ha insistido en este último aspecto, ya que "en ocasiones no se entiende por qué no estamos actuando ya" y "es muy importante esperar al momento adecuado".

Al voluntariado que está organizando el Ayuntamiento se suman entidades como la Asociación Contra Incendios Forestales (ACIF), el colectivo Charly Alpha de Radioaficionados y la Cruz Roja. En el caso de los dos primeros, habitualmente centran sus labores en el Estepar, Sant Antoni y la Font Roja, mientras que la Cruz Roja se suele ocupar más de la zona del Preventorio. No obstante, este operativo todavía está por cerrar.

En Ibi, el plazo de inscripción para el voluntariado ambiental empezará el próximo lunes 30 de mayo y finalizará el 17 de junio. Desde la concejalía de Medioambiente, asimismo, han explicado que buscan "personas comprometidas con nuestro entorno" para desarrollar "una labor tan importante" como "velar por la seguridad de nuestras montañas". En este caso, las personas interesadas vigilarán los parajes del término municipal durante los meses de julio y agosto al completo.

Habrá un total de 70 plazas disponibles para recorrer los parajes Barranc dels Molins, San Pascual y zona de Villalobos y Devesas, según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Pilar Herráiz. Al igual que en Alcoy, aprovecharán las salidas para vigilar y alertar de un posible incendio forestal e informar a los ciudadanos que encuentren por el camino sobre qué hacer para prevenir fuegos en espacios naturales. La presencia de ellos también sirve como medida disuasoria para quienes tienen intención de provocar un incendio o realizar cualquier actividad no autorizada.

Con todo, desde la Generalitat ya han anunciado que la prohibición de quemas agrícolas empieza el próximo miércoles 1 de junio y se prolonga hasta el 15 de octubre. Cabe destacar que en los últimos años este periodo se ha ampliado para proteger los montes de la Comunidad Valenciana los meses de temperaturas más altas y mayor sequía.