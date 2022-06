La instalación de placas solares en empresas, viviendas y edificios públicos de Alcoy aumenta un 74% en los últimos años

La instalación de placas solares en empresas, viviendas y edificios públicos de Alcoy ha aumentado un 74% desde 2011. Los profesionales del sector, que en los últimos años están viendo un crecimiento exponencial de la demanda, reclaman más agilidad administrativa, además de las bonificaciones fiscales que ya ofrece el Ayuntamiento, para fomentar aún más la transición energética.

En 2011 en la ciudad había un total de 51 instalaciones fotovoltaicas, una cifra que ha ido aumentando en los últimos años hasta alcanzar las 196 actuales, según los datos facilitados por el concejal de Industria e Innovación, Jordi Segura. De estos huertos solares, 18 están colocados sobre dependencias municipales o en el exterior de edificios públicos, sumando una potencia de 340 kilovatios de los casi 4.414 kilovatios totales instalados en Alcoy.

Por tanto, el aumentos de instalaciones solares ronda el 74% desde 2011 en el municipio, un dato que el Ayuntamiento registra de forma conjunta sin diferenciar si las placas se encuentran en empresas, viviendas particulares o edificios públicos.

Segura, asimismo, ha recordado que el Consistorio "mantiene las bonificaciones fiscales para la transición energética con rebajas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) tanto para empresas como para particulares. Solo en 2021, según los datos facilitados, la administración municipal tramitó 70 expedientes de bonificaciones.

Otra medida que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento es "asesorar a instaladores y particulares" sobre la obtención de las citadas subvenciones. No obstante, profesionales del sector con los que ha contactado este diario reclaman "más agilidad administrativa" a la hora de tramitar las ayudas y los permisos pertinentes para poder colocar las placas solares. Según han explicado, hay instalaciones en viviendas que requieren un par de días de trabajo, mientras que los trámites se pueden demorar más de una semana.

La demanda de huertos solares está creciendo de forma exponencial en los últimos años, no solo en grandes empresas, sino también a nivel particular. Cada vez son más las familias que optan por la transición energética y cada día es más habitual ver placas en viviendas. Y no acaba ahí, "esto va a más, solo hay que ver la cantidad de tejados libres que hay", apunta uno de los profesionales consultados, quien insiste en que desde principios de año "hemos vendido 15 instalaciones".

La citada fuente insiste en que "hace unos años era inviable poner placas en una vivienda unifamiliar", por el elevado precio del material y la instalación, pero ahora mismo el coste medio está entre 6.000 y 8.000 euros, una cifra que con las ayudas de las diferentes administraciones y teniendo en cuenta el ahorro energético está favoreciendo que muchas familias den el paso. "Hay que tener en cuenta que en una unifamiliar el ahorro en consumo puede ser del 99%", explica.

Los profesionales también aplauden que "la competencia en el sector es sana", ya que "hay que legalizarlo todo" para solicitar los permisos necesarios y tramitas la solicitud de subvenciones.

A nivel municipal, el Ayuntamiento ahorra más de 109.300 euros al año gracias a las placas solares que tiene ubicadas en los pabellones del polideportivo Francisco Laporta, el complejo deportivo Eduardo Latorre, el Centre Cervantes Jove y el Teatro Calderón. El responsable de Industria e Innovación, en este sentido, ha recordado que la administración está consiguiendo de este modo "un doble ahorro, energético y medioambiental", ya que el coste de las placas se amortiza con bastante rapidez, por lo que en poco tiempo toda la energía que produce a través de esta fuente renovable conlleva un menor gasto para las arcas municipales.

Jordi Segura también ha insistido en la apuesta del equipo de gobierno por "hacer una ciudad más sostenible", reduciendo la contaminación y las emisiones de dióxido de carbono mediante la producción de energía limpia y fomentando que empresas y particulares sigan los mismos pasos aplicando bonificaciones fiscales.

Cabe recordar que otros edificios públicos en los que hay instalaciones fotovoltaicas son el Museo de Bomberos (Muboma), gestionado por la Diputación de Alicante, y los colegios Horta Major, Miguel Hernández y Tomàs Llàcer. También se utiliza este sistema en los polígonos industriales Beniata, Cotes Baixes y Santiago Payá.