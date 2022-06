Alcoy aprueba modificar el presupuesto para reparar la ladera del polígono Santiago Payá

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes una modificación de crédito para reparar la ladera en la que se ubica el polígono industrial Santiago Payá, donde los derrumbes y deslizamientos de tierra han causado problemas importantes a raíz del temporal de lluvias de esta primavera. El cambio presupuestario ha sido una de las cuestiones abordadas en la sesión ordinaria la corporación correspondiente al mes de junio, y ha salido adelante con 18 votos, los 12 del equipo de gobierno socialista más el PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito. Por su parte, Compromís, Podem, Guanyar Alcoi y Vox han optado por la abstención.

El gobierno municipal contará de esta forma con 400.000 euros para realizar obras de consolidación en la ladera, que deberán evitar que los derrumbes se repitan la próxima vez que se registren unas lluvias similares a las que se sucedieron de forma casi continua durante prácticamente dos meses a partir de mediados de marzo. Uno de esos movimientos de tierras, como publicó este periódico, provocó un gran desprendimiento que afectó de manera muy importante a las instalaciones de una empresa. Además, un puente en la calle de acceso al polígono que ya llevaba cortado desde 2012 por haberse deformado se deterioró aún más, y también ha habido que hacer reparaciones en el vial alternativo que se construyó en su día.

El proyecto de reparación que prevé ejecutar el Ayuntamiento comprende la construcción de un nuevo puente, aunque se irá desarrollando por fases, a medida que vaya habiendo disponibilidad presupuestaria. Por el momento, el equipo de gobierno dispone de los citados 400.000 euros para comenzar las obras, tras la amplia mayoría recibida en el pleno. Resulta un tanto llamativo, no obstante, que entre esos votos a favor hayan estado los del PP, tras las duras recriminaciones que ha hecho a los socialistas el portavoz de la citada formación, Quique Ruiz, por no haber acometido antes este proyecto. Unas palabras, además, replicadas en términos parecidos por el alcalde, Toni Francés.

Para Ruiz, la situación es una consecuencia de la "desidia" y la "falta de respuesta solvente" del equipo de gobierno, que "no ha sabido dar respuesta a los problemas de nuestra ciudad" y, en este caso concreto, a uno que se da "desde hace diez años", cuando el puente de acceso al polígono se deformó por los movimientos de tierras. "Han consentido que se les caiga la ladera" y ahora se va a dar una solución "provisional" porque "no tenemos dinero para hacer la obra entera", ha criticado. El portavoz popular ha añadido que "hay un proyecto desde 2017", pero hasta que no ha ocurrido un gran desprendimiento "el gobierno no ha reaccionado". Mientras tanto, ha lamentado, "estamos pagando un alquiler de terrenos de 220.000 euros anuales para tener la carretera provisional".

El alcalde ha recriminado a Ruiz que "cuenta la parte de la historia que le interesa, ocultando la que le da vergüenza". Le ha recordado que "el problema viene de cuando se hizo el puente", en la década de 2000, cuando el PP gobernaba la ciudad. "Se dijo que aquella carretera era la solución definitiva", ha ironizado Francés. Agregó que "no hemos podido intervenir" en la zona antes porque "hemos tenido que atender otros problemas de la época del PP", aludiendo a lo largo de sus dos intervenciones a proyectos controvertidos como el parking en la plaza de La Rosaleda, que una sentencia del Tribunal Supremo obliga a devolver a su estado original, o la fallida urbanización en Serelles.

Comisión de mantenimiento de vías públicas y acuerdo de prevención de suicidios

Otro de los asuntos abordados en la sesión plenaria ha sido la creación de una comisión de seguimiento del mantenimiento de las vías públicas de Alcoy, en la que estarán presentes las asociaciones de vecinos de la ciudad. La iniciativa, presentada por el PP en representación de los colectivos vecinales, ha salido adelante como declaración institucional. Esa comisión se encargará, tal y como ha quedado reflejado en el texto, de "pactar la planificación de la ejecución anual del nuevo contrato de mantenimiento y conservación de pavimentos de las vías públicas de Alcoy" y "realizar el seguimiento y la valoración de la ejecución de las actuaciones pactadas".

La declaración ha sido defendida por representantes de las asociaciones de vecinos Font Roja del centro, el Ensanche, Els Clots, Zona Norte, El Partidor y el Viaducto, a uno de los cuales se le ha cedido la palabra en calidad de portavoz. Este vecino ha recordado que recientemente se presentó un escrito al Ayuntamiento, alertando de la "gran preocupación respecto del mantenimiento de la ciudad" y del "deterioro" que se observa en Alcoy. "Los vecinos y vecinas cuestionan que el mantenimiento de los barrios sea una tarea primordial para el gobierno municipal y afirman que los parques están abandonados".

El texto recuerda que el Ayuntamiento ha licitado recientemente el contrato de mantenimiento y conservación de pavimentos de las vías públicas de Alcoy, con un importe que por muy poco no llega a los 150.000 euros y un periodo de dos años, con opción a otro más de prórroga. Para los colectivos vecinales, este nuevo contrato "es la oportunidad de hacer un ejercicio de participación real para crear una comisión de seguimiento continuo". De esta forma se podrá "planificar cada año qué intervenciones son urgentes y prioritarias".

Por otra parte, también cabe destacar otra declaración institucional aprobada en este pleno a instancias de Podem, en este caso en apoyo a la salud mental y al nuevo teléfono 024 de prevención del suicidio. El Ayuntamiento se compromete a realizar una campaña de difusión de este teléfono, así como a reforzar las medidas para prevenir conductas suicidas con talleres abiertos a la ciudadanía, campañas formativas e informativas para alumnado y profesorado de centros escolares, así como para padres y madres. También se instará a la Conselleria de Sanidad a reforzar la unidad de salud mental en el departamento sanitario de Alcoy.