Jesús Cees comparece en la Comisaria de Alcoy para prestar declaración por las pinturas de la ermita de Sant Cristòfol

Jesús Cees ha comparecido este viernes en la Comisaría de la Policía Nacional de Alcoy acompañado por su abogado para prestar declaración por las pinturas de la ermita de Sant Cristòfol, ubicada en la sierra de Mariola. El artista ha asegurado a la salida que está tranquilo pese a enfrentarse a una multa por plasmar su obra sin permiso en un templo protegido del siglo XIV y al pago del coste de la reparación, así como a ser detenido en el caso de continuar pintando.

Tal y como ha publicado este diario, Jesús Cees, ayudado por un grupo de amigos, subió un andamio la semana pasada para retomar la obra que había dejado inacabada hace dos años tras sufrir un accidente y fracturase las dos muñecas mientras pintaba en la ermita. Con la estructura en el templo, el lunes inició una peculiar rutina de trabajo, subiendo cada día a las cinco de la madrugada para ver amanecer y, acto seguido, empezar a pintar los techos.

El artista ha retomado su obra pese a que la Policía de la Generalitat le investigando como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico precisamente por los murales que ahora pretende acabar. Los agentes de la unidad de Patrimonio localizaron a Jesús Cees después de que él mismo contará públicamente cómo había decorado la ermita durante el verano de 2020 pese a no contar con el permiso del Ayuntamiento, que denegó la autorización en su momento exponiendo que se trataba de una actuación "anacrónica" y que podía "dañar los materiales originales".

Tras salir a la luz que ha vuelto al paraje y que continúa pintando en el interior del templo, ayer fue citado para declarar este viernes en la Comisaría de la Policía Nacional de Alcoy, donde ha comparecido y se le ha informado, según él mismo ha explicado en declaraciones a INFORMACIÓN, que "si continúo pintando me detendrán". Cees ha asegurado a la salida estar tranquilo pese a enfrentarse a una multa económica y al pago del coste de reponer el estado original de los muros.

"La ermita estaba en el suelo y fue el pueblo el que la reconstruyó", de hecho, ha insistido, "son los jubilados los que la cuidan y la mantienen". Por ello, "yo también quiero dejar mi granito de arena. No estoy haciendo nada malo. Ellos pueden cambiar una teja sin pedir permiso y yo ¿no puedo pintar?", ha manifestado. El artista sigue pensando que "no estoy haciendo nada malo, es algo bonito" y siente que debe seguir porque "hay mucha gente que me apoya".

Desde el primer momento, Jesús Cees ha reconocido no solo ser el autor de los frescos, sino que "la vena de artista me llevó a pintar los muros", una reacción que, ha insistido, "no pudo evitar". Y es precisamente esto lo que declaró ante los agentes en calidad de investigado. La Policía de la Generalitat, tras levantar un atestado contra Cees por un presunto delito contra el patrimonio histórico, dio cuenta a la fiscalía provincial de Alicante para que abriera una investigación judicial.