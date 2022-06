El acceso al parque natural de la Font Roja, en Alcoy, ha sido reabierto este martes, apenas 24 horas después de que se decidiera cerrarlo ante la ola de calor, pero se recomienda en cualquier caso no acudir al enclave mientras persista el episodio de temperaturas extremas. De esta forma, los gestores del paraje protegido quieren evitar en la medida de lo posible el riesgo de incendio, que ante esta situación es tan extremo como los propios valores térmicos.

Fuentes de la dirección del parque han explicado a este periódico que "se ha reconsiderado un poco la situación" y se ha decidido levantar la barrera situada al principio de la carretera CV-797, que comunica Alcoy con el santuario de la Font Roja. Esta vía constituye el único acceso para el tráfico rodado al espacio natural, aunque también es vía de paso obligado para numerosos propietarios de fincas, e incluso para algunos residentes, así como para los clientes de los restaurantes y establecimientos de turismo rural existentes en el entorno. Mediante la citada barrera se regula el acceso en momentos que puedan resultar especialmente sensibles.

Así, desde este martes vuelve a ser posible acceder al santuario y al paraje natural en general, pero los gestores del parque hacen hincapié en recomendar a la población en general que no acuda mientras no remita el calor extremo. Argumentan, en este sentido, que no se trata únicamente del riesgo de que cualquier descuido o imprudencia pueda producir un fuego, sino también de las posibles dificultades para la evacuación en caso de que se registrara una incidencia de estas características.

Además, no se descarta la posibilidad de que, en caso de que la situación empeorase en los próximos días, volver a bajar la barrera del control de acceso. "Si fuera necesario por la coyuntura, se haría", apostillan las mismas fuentes. No obstante, descartan aplicar la medida con carácter permanente; entre otras cosas, recuerdan, la Font Roja no suele registrar en verano una afluencia que pueda considerarse excesiva. Esta situación únicamente se dio en 2020, pero por las circunstancias concretas de la pandemia y las restricciones de movilidad.

El control de accesos en la carretera de la Font Roja comenzó a aplicarse en la Semana Santa de 2021 para evitar una sobrecarga para el parque por una afluencia masiva de visitantes, o en momentos de riesgo extremo de incendio como ocurre estos días. Cuando la barrera está bajada tan solo pueden pasar los propietarios de fincas, así como el personal de empresas de servicios y otros profesionales que acudan a trabajar, y los clientes de los alojamientos rurales y restaurantes de la zona, estos últimos comunicándolo previamente a los establecimientos para que estos les faciliten el paso.

La jornada de este martes está siendo de calor extremo en el entorno de la Font Roja, al igual que en el resto del territorio. En el observatorio situado en la cumbre del Menejador, el punto más alto del parque natural con 1.352 metros de altitud, se ha registrado una máxima de 31,7 grados, muy alta para este lugar, tres grados más elevada que la del lunes y cinco por encima de la del domingo, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Además, la humedad relativa es tan solo del 20%. En la cara sur del paraje, la solana, la temperatura es aún más alta, como es habitual. En la estación biológica de Torretes, en el término municipal de Ibi, fuera de los límites del parque natural pero en su zona de amortiguación, se han alcanzado 34,8 grados, con una humedad relativa del 18%, según la misma fuente.