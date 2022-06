Cortes de pelo solidarios contra el cáncer en un colegio de Alcoy

Los alumnos del colegio San Roque de Alcoy volvieron a realizar este miércoles su corte de pelo solidario, enmarcado en el proyecto solidario "Caminem junts". Este corte de pelo tiene como objetivo la donación del mismo para realizar pelucas para personas que padecen cáncer. El colegio volvió a realizar esta actividad, galardonada con un premio nacional, tras dos años de interrupción por la pandemia. El profesor impulsor de esta iniciativa, Paco Pascual, valora la actitud de los alumnos de manera positiva: "La actividad es voluntaria y tiene como objetivo la concienciación. Es muy importante que los niños puedan decir que sin pelo siguen siendo ellos mismos".

El colegio colabora con la asociación Lola Busca Nueva Imagen, cuyos integrantes recogen el pelo y lo llevan a un centro especializado en elaborar pelucas. Su presidenta, Marisa Caturla, asegura que lo que más impresiona en la asociación es el "gran conocimiento" que los niños tienen sobre el cáncer: "Tienen una manera franca de preguntar. Lo hacen sin tapujos, incluso de asuntos como la quimioterapia". Su valoración de la iniciativa, cinco años después de que comenzara, es también positiva: "Es impactante ver la repercusión que tiene la actividad. Llega a muchos sitios y es capaz de despertar muchas conciencias, tanto en alumnos como en profesores y padres".

Los padres son, de hecho, los únicos que han mostrado alguna reticencia a que se realice la actividad. Caturla considera que esto pasa porque muchos padres quieren proteger a sus hijos y evitar que vean situaciones que pueden ser negativas, pero asegura que tanto, desde su asociación como desde el colegio, todas las actividades que se enmarcan dentro de la iniciativa se hacen "de manera alegre" y que "los niños normalizan todas las situaciones". La presidenta de la asociación manifiesta que las pelucas son solo un elemento para ayudar a los niños a no tener miedo: "No son obligatorias, muchos las dejan en el cajón pasados los primeros días, pero es importante que no sean rechazados ni por los compañeros ni por ellos mismos. Ese es el dolor más grande para los niños, más que la propia quimioterapia".

El profesor que está detrás de esta iniciativa confirma que esta concienciación es "un pilar fundamental en el colegio" y que, aunque la actividad es voluntaria, más de la mitad de la promoción de quinto de primaria participa en ella, 60 alumnos en total. Los niños, con un corte de pelo, y las niñas, donando los 20 centímetros necesarios para poder elaborar una peluca. Además del pelo, la iniciativa también contempló en sus ediciones anteriores la donación económica: "En las dos promociones que participaron, se recaudaron 60.000 euros", añade el docente.

Pese a la inquietud de los padres, los alumnos se muestran contentos por participar en la actividad: "Es muy bonito porque ayudamos a los niños que tienen cáncer", comenta Hugo, de 5ºC. Lo mismo piensa su compañera Lola, que, después de cortarse el pelo, comentó: "El pelo es para hacer pelucas para las niñas con cáncer y me parece una idea muy bonita".

El proyecto obtuvo en 2018 un premio nacional por su solidaridad. Desde entonces, asegura Pascual, el colegio ha recibido numerosos contactos de empresas y otros centros escolares para colaborar o desarrollar su propio proyecto: "Otros colegios de España y de países de Latinoamérica han lanzado sus propias iniciativas solidarias. Además, desde que comenzamos, numerosas empresas se han puesto en contacto con nosotros porque les interesa participar y saber qué pueden aportar".

La iniciativa no se frena en la donación del pelo, sino que va más allá. Caturla insiste en que los años posteriores a la enfermedad son los más importantes: "En nuestra asociación tenemos el programa Imagen que está destinado a ayudar a los niños que padecen esta enfermedad y a sus familias. Proporcionamos todo lo que necesitan de manera gratuita, como pelucas o prótesis". El trabajo que hacen en su asociación se basa en la confianza: "Cuando un niño necesita nuestra colaboración, lo primero es que nos dé permiso. Cuando le damos cita y le rasuramos el pelo es un momento muy importante que entienda por qué se hacen las cosas", asegura la presidenta de Lola Busca Nueva Imagen.

Esta asociación cubre las necesidades a las que no llega la Seguridad Social, como el apoyo psicológico o el tratamiento del cuero cabelludo: "Cuidamos su pelo y su piel dos y tres años después porque la enfermedad puede empeorar o volver. Y no es solo el pelo, la piel también puede sufrir. Además, en muchas ocasiones cuando la enfermedad ya parece curada puede comenzar de nuevo y el niño corre el riesgo de perder la esperanza y de necesitar apoyo psicológico, además de cuando vuelve al colegio, donde puede darse el caso de que no se vea aceptado por los otros niños".

Pascual comenta que en el colegio, por suerte, no han tenido ningún caso directo de un niño que haya sufrido un cáncer pero que los niños sí han vivido situaciones en las que familiares o conocidos han padecido la enfermedad y esta concienciación les ha ayudado a afrontarla. Por su parte, Caturla atestigua que los momentos más complicados se viven a partir del segundo o tercer año de comenzar la enfermedad: "En algunas ocasiones se vuelve bastante complicado porque en el colegio empiezan los problemas con sus compañeros y en las familias pueden darse problemas de exclusión social. Por eso el trabajo de concienciación es tan importante". Los lemas, comenta, son claros: "Caminem junts" y "Juntos sumamos más".