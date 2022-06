Un colegio de Alcoy da clases al aire libre porque la temperatura en el aula alcanza los 30 grados

Los alumnos de quinto y sexto curso del colegio Horta Mayor de Alcoy han dado en la jornada del jueves algunas materias al aire libre debido al calor.

David Salinas, director del colegio Horta Mayor ha comentado que los alumnos del tercer ciclo "han dado la clase al aire libre porque hay una zona con sombra en la corre el aire", y ha añadido que la temperatura en el aula ha superado los 30º grados con todo cerrado, y que alcanzaba los 32 si las ventanas estaban abiertas, por encima de los 27 grados recomendados para dar clases.

En este centro, las aulas de quinto y sexto de primaria "están debajo de la chapa y el calor no se puede aguantar", según ha apuntado Salinas. El director también ha apuntado que son únicamente los alumnos de estos dos cursos los que han tenido que salir del aula en las horas en las que se podía estar en el patio dando clase, ya que el resto de clases no sufren tanto calor al no estar en el piso más alto.

El director del colegio Horta Mayor ha apuntado que el patio del centro está preparado para dar clase ya que el espacio está preparado por un proyecto del centro para que asignaturas como música se den fuera del aula. Situación por la cual materiales como la pizarra ya estaban ubicados en una zona con sombra del patio.