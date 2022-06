El espectáculo visual de los herbívoros en la Font Roja

El parque natural de la Font Roja cuenta con un gran listado de especies de fauna autóctonas, pero hay otras que, habiéndose introducido por la acción humana, se han aclimatado y han hecho de este espacio su hogar. La presencia de herbívoros como los muflones y los arruís se ha convertido en algo relativamente fácil de ver y, dado el cierto exotismo que implican en la zona, suponen un importante atractivo para los visitantes. Muchos amantes de la naturaleza se encuentran con la sorpresa de contemplar a estos animales, y también profesionales y aficionados a la fotografía tienen con bastante frecuencia ocasión de captarlos con sus cámaras.

En momentos muy concretos del día como primera hora de la mañana resulta más probable ver a muflones y arruís, incluso en zonas muy accesibles de la Font Roja como el entorno del santuario, donde se encuentra el área recreativa. A medida que avanza la jornada y la presencia humana se hace mayor tienden a esconderse, pero tampoco resulta extraño verlos, ocultos entre la vegetación o saltando entre los riscos. Incluso, cuando todavía no estaba construida la A-7, algún conductor de la N-340 se llevó la sorpresa de ver a los animales sobre los peñascos a la altura del Barranc de la Batalla, a una cota muy superior a la de la carretera; ahora, la autovía y los túneles hacen más difícil ver esta estampa.

La presencia de estas especies, con todo, supone una controversia desde el punto de vista medioambiental, y también una disyuntiva para los gestores del parque. No dejan de ser especies foráneas, introducidas por el ser humano, que sin un control pueden acarrear daños a la flora autóctona y a los cultivos del entorno del parque, y que en el caso concreto de los arruís se consideran invasoras. El director de los parques de la Font Roja y Mariola, Salvador Palop, explica que "hay una población bastante alta" de los citados herbívoros, aunque en estos momentos su presencia está en estos momentos bastante controlada y no implican un riesgo para la flora ni los cultivos próximos.

Los arruís son originarios del norte de África, mientras que los primeros ejemplares de muflón vinieron desde Córcega, según explica Palop. Ambas especies se trajeron con fines cinegéticos a cotos de caza de la zona, pero en algún momento dado algunos ejemplares debieron escapar de esos recintos y, a partir de ahí, "han ido expandiéndose", gracias a unas condiciones naturales a las que han podido adaptarse y a no tener depredadores naturales. Se han hecho algunas actuaciones para controlar poblaciones, pero el responsable reconoce que aunque el arruí esté considerado una especie invasora y la directriz sea la de erradicar su presencia en la Font Roja, "es muy difícil".

No obstante, la acción de estos herbívoros, al igual que ocurre con los de tipo doméstico, tiene una lectura positiva, la de que contribuyen a limpiar la maleza del bosque, lo que se convierte en una herramienta natural para la prevención de incendios. La diferencia, claro está, es que los ganados de ovejas y cabras, convenientemente guiados por pastores, pastan en las áreas donde más se necesita para estos fines preventivos, y que no entran en terrenos de cultivo donde no proceda ni causan daño a flora amenazada. Esta circunstancia favorece que tanto en la vertiente del parque que pertenece a Alcoy como en la que recae a Ibi se hayan llevado a cabo en los últimos años experiencias en este sentido.

De esta forma, por el momento estos animales van a seguir presentes en la Font Roja, contribuyendo a generar una curiosa imagen para el visitante y aportando un atractivo diferente, un punto exótico si se quiere definir así. Sin embargo, al mismo tiempo sigue también la vista puesta en mantener controladas las poblaciones de estas especies, de forma que no perjudiquen a otra fauna ni, sobre todo, a la flora endémica o en peligro de extinción.