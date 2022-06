El Hospital de Alcoy afronta el verano con un tercio de los anestesistas pero con mejoras en Urgencias y Medicina Interna

El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy afronta el verano con apenas un tercio de las plazas de anestesista cubiertas, pero al mismo tiempo también con mejoras importantes en Medicina Interna y en Urgencias. Esto hace que las perspectivas sean más optimistas que ante la temporada estival del año pasado tanto para la dirección del centro como para la plantilla, tal y como ha podido corroborar con ambas partes este periódico. No obstante, los facultativos inciden en que persisten problemas que se han vuelto estructurales, como el de la falta de anestesistas, e insisten en la necesidad de hacer frente a este déficit.

En estos momentos, el hospital comarcal alcoyano cuenta con cinco anestesistas, sobre 16 plazas de que dispone. Esta es la principal carencia con la que se encuentran profesionales y usuarios de cara al verano, según expone el portavoz de la Plataforma de Médicos del centro sanitario, Alfredo Rizo. Esta carencia, señala, supone un lastre para la actividad quirúrgica, y teme que pueda derivar en un nuevo incremento de las listas de espera, después de la reducción que se ha producido en los últimos meses. Los datos más recientes de la Conselleria de Sanidad hablan de una media de 132 días de demora para operarse en Alcoy, la segunda peor cifra de la Comunidad tras la del Hospital de Sant Joan d'Alacant e igualada con el General de Alicante.

Rizo comenta que aparte de la escasez de anestesistas, otro problema es la carencia de especialistas en Anatomía Patológica, lo que provoca un retraso en algunos diagnósticos, y también de radiólogos y técnicos de rayos, lo que implica también demoras en otras pruebas. Con todo, el portavoz de los facultativos hace hincapié en que la situación a día de hoy no es tan pesimista como la de hace un año, sobre todo por la incorporación de más especialistas en Medicina Interna y también en Urgencias; esto último ha dado mucho mayor fluidez a este servicio.

Sobre esta cuestión, el director médico del hospital, Quico Fenollar, destaca que "la creación de 11 plazas ha sido algo básico", duplicando así las existentes hasta ahora. De ellas, indica, seis se han cubierto, otra está pendiente de ello y, se felicita, "hay gente interesada en venir". Además, incide en que "de los médicos residentes que ha habido, se han quedado dos", lo cual a su juicio resulta primordial, entre otros aspectos porque comienzan a ocupar su plaza estando ya familiarizados con el entorno en el que desempeñan su trabajo, tanto en lo que se refiere a instalaciones como en cuanto a la población a la que se presta servicio.

"Un interlocutor válido"

El nombramiento como director médico de Fenollar se produjo en agosto del año pasado y ha sido visto por los profesionales como un avance, según señala el portavoz de la Plataforma de Médicos, quien considera que ahora "tenemos un interlocutor válido" que además conoce de primera mano las características y las necesidades del departamento de salud, al ser también alcalde de Alcoleja. Rizo insiste en que "la Administración tiene la obligación de hacer que todos estemos en igual situación". En este sentido, apela a insistir en una apuesta por los hospitales comarcales, como servicio más cercano para el ciudadano, y que también "debe ser más atractivo" para los profesionales.

Al respecto, Fenollar coincide en que "hay que apostar por los hospitales comarcales", porque en ellos los facultativos "abarcan más" aspectos que los que se circunscriben a su especialidad, por el factor de servicio más local y cercano. Por ello, hace hincapié en que "es importante la formación" de profesionales en el propio hospital, un elemento que, en su opinión, puede generar en ellos un arraigo mucho mayor. "Quizá mucha gente no viene porque no nos conoce", señala el responsable.

Sobre la situación de cara al verano, el director médico no se muestra pesimista. Durante el verano estarán operativos tres quirófanos, la mitad de los existentes, por los turnos de vacaciones, "pero con más personal del año pasado". El punto de vista de Rizo no es, obviamente, el mismo, pero aun así confía en que el trabajo pueda salir adelante. No obstante, reitera la necesidad de prestar un servicio óptimo, ya que "el ciudadano no tiene por qué ser derivado a otro centro".

El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, pionero como centro sanitario comarcal en la actual Comunidad Valenciana, cumplirá 50 años el próximo mes. Un aniversario que se conmemorará el 5 de julio y que, a juicio del portavoz de los facultativos, "se debe celebrar también como una estrategia de crecimiento", incidiendo en la apuesta por estos servicios sanitarios de proximidad.