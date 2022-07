Alcoy hará una programación anual de Escuelas de Verano para prevenir incidencias como la de este año

Alcoy elaborará una programación anual de Escuelas de Verano, extendiendo además el formato a todos los periodos no lectivos del año. Asimismo, se hará la debida previsión en cuanto a su organización y personal. El objetivo es evitar incidencias como la que ha ocurrido este año, en las que estas actividades han estado a punto de no celebrarse al no haber ninguna empresa dispuesta a prestar el servicio, y verse obligado el Ayuntamiento a convocar de urgencia una bolsa de trabajo para contratar directamente a los monitores.

Este es uno de los puntos que ha salido adelante por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Alcoy celebrado este viernes, a propuesta de Compromís. El texto original de la moción, defendida por la concejal Elisa Guillem, ha tenido algunas enmiendas, aunque quien ha recibido realmente las críticas no ha sido ella sino la edil de Políticas Inclusivas, Aranza de Gracia, a la que varios grupos de la corporación han acusado de haber dado pie con su actuación a que las "Escoletes" no pudieran comenzar el 22 de junio, como estaba previsto en un principio. La oposición ha lamentado sobre todo el perjuicio que esto ha ocasionado a las familias afectadas. Guillem ha defendido que, realizando esta programación, lo que se pretende es planificar con antelación las Escuelas de Verano y "evitar la actual situación de incertidumbre" en la que se han visto las familias damnificadas. "No entendemos cómo se ha resuelto; todas las empresas [dedicadas a estas actividades en la comarca] habían avisado que no iban a presentarse porque no les salía a cuenta", dado el escaso presupuesto. La edil de Compromís también ha lamentado que la oferta de este verano no incluya las comidas para los menores que participan. Aunque en general todos los grupos han lamentado el retraso y sus motivos, las críticas más duras han venido de la concejal del PP Amalia Payá, quien ha afirmado que "la dejadez y la desidia del equipo de gobierno es lo que ha provocado que las empresas hayan rechazado presentar ofertas". "No podemos consentir que vuelva a pasar lo de este año", ha recalcado. Al mismo tiempo, no obstante, ha agradecido a los técnicos de la concejalía de Políticas Inclusivas que hayan trabajado "a contrarreloj" para salvar la "incompetencia" de la edil del área, Aranza de Gracia. La concejal aludida se ha defendido argumentando que "ya he dado disculpas públicamente" por lo sucedido, y también lo ha hecho ante las familias en la reunión que ha mantenido con ellas. De Gracia ha aseverado que "nos ponemos en la piel" de los afectados, y que por eso se les ha dado la opción de ofrecerles acudir a la Escuela de Verano en más quincenas, aparte de aquellas donde habían solicitado plaza. Asimismo, ha reiterado que "nos hemos puesto a trabajar desde el minuto cero para que hoy, día 1, comenzara la Escuela de Verano". Finalmente, a pesar de estas y otras críticas, la moción ha salido adelante con el voto de los 25 concejales de la corporación. Por otra parte, entre otros muchos aspectos abordados en el pleno, se ha aprobado una moción de apoyo a las personas LGTBI de Alcoy, presentada por el PSOE y que ha elogiado la labor de los colectivos que realizan su labor en la ciudad. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de casi todos los grupos; el concejal de Guanyar Pablo González ha apelado además a intensificar las políticas de apoyo a la diversidad, mientras que el edil de Podem Aarón Ferrándiz ha considerado que este punto "debería ser una declaración institucional" y la representante de Compromís Elisa Guillem ha señalado que "se trata de defender los derechos humanos". La moción ha recibido 24 votos a favor y el único rechazo del edil de Vox.