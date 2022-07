Colas para la vacuna de recuerdo del covid en Alcoy tras acudir el doble de gente de lo esperado

Una cola que da la vuelta a la manzana junto al centro de salud de La Fàbrica, en Alcoy, es lo que se encontraron las personas que acudieron a la campaña de vacunación de la dosis de recuerdo. Los vecinos de Banyeres, Benilloba, Cocentaina, Muro y los de la capital de comarca fueron convocados a asistir entre las 15 horas y las 20.30 para recibir la tercera inyección contra el covid. La respuesta, han indicado desde el Departamento de Salud de Alcoy, ha duplicado las expectativas.

Amparo Ferrer, directora de Enfermería y Atención Primaria del Departamento de Alcoy ha señalado que, desde la Conselleria de Salud, les pidieron que calculasen una asistencia del 20% en el mejor de los casos. A La Fàbrica, sin embargo, acudieron el 30% de las personas que recibieron el SMS: "Cuando la previsión más optimista es del 20% es porque lo esperado es que acuda entre el 15 y el 18% de la población realmente. Un 30% de asistencia significa el doble de lo que esperábamos".

El balance, pese a todo, indica que es positivo: "Solo por la tarde, La Fàbrica administró 1.200 dosis de recuerdo. La noticia es buena, porque la vacunación se estaba frenando. Cabe recordar que se ponen vacunas todos los días. Se llama a mucha gente y la mayoría dice que no quiere acudir o indica que asistirá y luego no lo hace".

Ferrer ha remarcado que los centros de salud siguen poniendo dosis de recuerdo sin necesidad de que haya campañas específicas: "El mismo jueves por la mañana, en La Fàbrica se administraron 100 dosis. No sé por qué la gente ha respondido tan bien a la campaña. Puede que gran parte de la población se haya acostumbrado a recibir el SMS y por eso haya tardado en acudir".

No todo el personal de Salud lo considera, sin embargo, un éxito. El delegado del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana en Alcoy, Alberto Acosta, ha criticado la designación de La Fàbrica como el lugar para hacer esta campaña: "Este centro de salud es también punto de atención continuada de urgencias y es una calle de sentido único en la que se suele formar cuello de botella por el tráfico".

Pese a la crítica, Acosta ha reconocido que "no hubo ninguna incidencia en la atención" pero ha señalado que "no era el sitio adecuado" ya que "se vivió una aglomeración brutal". El delegado del Sindicato Médico ha apuntado, además, que "todo el mundo estaba trabajando en La Fàbrica" y que "en caso de haber tenido que acceder una ambulancia, no sé lo que habría pasado".

El Departamento de Salud, por su parte, se ha defendido de estos comentarios: "La cola no molestó a nadie, tanto la coordinadora del centro de salud como yo estuvimos presentes y no hubo grandes problemas", ha señalado Ferrer. La directora de Enfermería y Atención Primaria ha añadido que "puede que a algún médico le molestase", ya que el punto de atención de urgencias estaba activo, pero ha indicado también que "la puerta de urgencias está a un lado y el acceso a la vacunación a otro".

Ante las dudas del Sindicato Médico sobre si La Fàbrica era el mejor centro de salud para esta campaña, Ferrer ha argumentado que "es el más grande" de Alcoy, y que por tanto estaba justificada su designación.

Una veintena de personas que acudió el jueves se quedó sin vacunar ante la falta de dosis. "Se ha indicado a estas personas que acudan de manera regular a su centro de salud, ya que en todos ellos la vacunación está activa todos los días", ha recordado Ferrer.

Desde el Departamento de Salud consideran un éxito haber vacunado a 1.200 personas en una tarde y han asegurado que repetirán la campaña en dos semanas: "No teníamos previsto volver a hacer una campaña de recuerdo. Esta nos ha servido para comprobar que la gente está dispuesta a recibir su dosis, y por tanto tenemos que repetir. El día 14 se volverá a hacer".

Al respecto de si la campaña para la población convocada el jueves en La Fàbrica repetirá su ubicación, Ferrer ha confirmado que en principio sí, aunque se ha mostrado dispuesta a estudiar alternativas: "Se pueden valorar otras opciones, pero en principio será en La Fàbrica. La campaña no está montada todavía y tenemos que analizar lo que ha sucedido este jueves. Vamos a recoger las valoraciones y cuando las tengamos tomaremos una decisión, ya que aún quedan dos semanas. Pero volveremos a hacer campaña".

Cabe destacar que La Fàbrica no fue el único punto de vacunación en el que se citó a los habitantes del Departamento de Salud de Alcoy. Los vecinos de Ibi, Castalla, Onil y las poblaciones cercanas a estas fueron convocados el jueves en el Centro de Salud Ibi II. Sin embargo, no se registró ningún problema durante la jornada, que también se desarrolló desde las 15 hasta las 20.30 horas.