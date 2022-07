Las obras de adecuación del CPEE Tomás Llácer comenzarán la próxima semana. La actuación tendrá un importe final de 194.108 euros, con un remanente de unos 50.000 euros para poder complementar diversas actuaciones, según indican fuentes municipales.

Las intervenciones empezarán la próxima semana, tras la firma del acta de replanteo. Las obras, que se enmarcan dentro del Plan Edificant, fueron adjudicadas a Verdú Masip Servicios S.L.U. por un importe de 178.182,18 euros, a esta cantidad habría que sumar 15.926 en concepto de proyecto y dirección de obra por lo que el importe final de la actuación será de 194.108 euros.

Esta intervención tiene un plazo de ejecución de tres meses y "se intentará finalizar lo más pronto posible para que afecte en la menor medida posible al inicio del curso", han indicado desde el Ayuntamiento. La actuación consistirá en la construcción de un itinerario protegido de la lluvia al salir de las aulas al patio. Además, se adecúa el edificio existente mediante la instalación de climatización y ventilación en todas las aulas excepto la de música y en el aula de fisioterapia. También se ha proyectado la instalación de dos juegos adaptados en unas aulas de estimulación, y además se ha pintado la planta baja del centro.

Tras adjudicarse la obra, ha indicado el consistorio, la empresa renunció a ella, lo que ha retrasado la actuación hasta el final de este curso para poder llevar a cabo todo el proyecto sin entorpecer el programa educativo.

Hasta el momento las inversiones del Plan Edificant han supuesto 1.125.290 euros en obras finalizadas en cinco centros educativos: Escola Oficial d’Idiomes, Horta Major, Sant Vicent Miguel Hernández y El Romeral. En la mayoría de estos centros, ha habido un remanente, lo que permite llevar a cabo más actuaciones de mejora dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos, indican desde el Ayuntamiento.

En total, el presupuesto de las inversiones de la Generalitat en los centros educativos de Alcoy asciende a 14.972.372,12 euros, cifra que aumentará tras adecuar los precios del Andreu Sempere. El caso de este instituto es especial, ya que la licitación quedó desierta. El gobierno municipal ya ha consensuado con el centro educativo y los técnicos municipales un proyecto con los precios actualizados de las materias primas, al que ha añadido toda una serie de necesidades demandadas por el propio centro. Desde el Ayuntamiento han asegurado que, una vez el personal técnico haya redactado el proyecto, se presentará a Conselleria.

En el caso de Pare Vitòria y Cotes Baixes los procesos se encuentran en la fase de delegación de competencia. Desde el Ayuntamiento han indicado que se encuentran a la espera de que la Conselleria de Educación lleve a cabo estos trámites. El presupuesto del IES Pare Vitòria asciende a 4.077.371,04 euros y, el de IES Cotes Baixes, a 5.131.263,13 euros.

"Quiero poner en valor este plan, la Generalitat va a invertir más de 15 millones de euros para mejorar nuestros centros educativos", ha señalado el concejal de Educación, Jordi Silvestre, quien también ha tenido palabras para los anteriores gobiernos autonómicos: "No me gusta hablar del pasado, pero no debemos olvidar lo que pasaba hace unos años con otros partidos gobernando en la Generalitat, con más de 1.000 millones de euros en sobrecostes en actuaciones de colegios públicos, muchas promesas y pocas realidades".

Silvestre también se ha referido al trabajo de los técnicos municipales, a los que ha agradecido su esfuerzo en unas tramitaciones del Edificant que "no son rápidas, por lo que supone presentar proyectos y la fiscalización de los mismos y su tramitación, como no puede ser de otra manera".

Estas obras se pueden llevar adelante después de que el Consell aprobase un decreto ley que permite delegar las competencias en materia de construcción y rehabilitación de colegios e institutos. Los consistorios que se adhieren al Edificant se hacen cargo de la parte técnica del proyecto, esto es, la contratación, construcción, dirección y certificación de la obra, lo que permitirá agilizar los trámites y dar soluciones más rápidas a los centros. Sin embargo, el coste económico es a cargo de la Generalitat. El objetivo del programa, según el propio Consell, es poner al día todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana con un presupuesto global de 700 millones de euros para construir nuevos centros y también para mejoras en los centros ya construidos, incluyendo el equipamiento.