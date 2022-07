El Ayuntamiento de Alcoy aprueba en pleno el nuevo servicio de autobuses con el apoyo de la derecha

Alcoy ha aprobado en pleno la nueva red de autobuses urbanos, un año después de comenzar las negociaciones con los diferentes grupos políticos, vecinos y trabajadores de la actual contrata. En el pleno extraordinario celebrado este jueves, se ha dado el visto bueno a los distintos cambios en el sistema de transporte, buena parte de los cuales ya han ido avanzándose en los últimos meses con el apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito; y con los votos en contra de Compromís, Podem y Guanyar.

El equipo de gobierno ya tenía de antemano los apoyos necesarios para que la propuesta saliera adelante y no esperaba sorpresas. De hecho, en la orden del día, ya venía prevista su "aprobación", y no su "votación". El vicealcalde y concejal de Movilidad, Jordi Martínez, ya había anunciado el pasado viernes la convocatoria del pleno junto a Marcos Martínez, el edil no adscrito, escenificando así el apoyo con el que contaba el gobierno municipal. La suma de este concejal era suficiente para que el gobierno socialista asegurara la aprobación.

Entre las novedades del proyecto, destaca la ampliación en la parte alta del Ensanche, así como la llegada de las líneas a algunos colegios e institutos. El concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, ha destacado que el nuevo proyecto "mantiene todas las líneas actuales a los barrios", en un servicio que pasará a costar 3 millones de euros al año para dar servicio a los 1,5 millones de viajeros que los autobuses de Alcoy transportan al año.

Sin embargo, el equipo de Toni Francés también ha contado con el respaldo de la oposición, tras atender a algunas de sus propuestas en el diseño del nuevo sistema de transportes. Es el caso del PP, no se ha opuesto al proyecto aunque su portavoz, Quique Ruiz, ha dejado claro que la propuesta es mejorable: "Se ha perdido la oportunidad de un modelo en el que el autobús sea la opción prioritaria. Este es un modelo extremadamente conservador y continuista". Ruiz, además, ha apuntado que pese al voto favorable "hay que ponerse a trabajar en diseñar la alternativa para que el transporte público sea prioritario en la movilidad de nuestra ciudad".

"Se ha perdido la oportunidad de un modelo en el que el autobús sea la opción prioritaria" Quique Ruiz - Portavoz del PP

El portavoz popular ha indicado que el servicio continuista es una alerta de que la ciudad "está anclada en el pasado", pero que la aprobación del proyecto es necesaria "para poner fin a la provisionalidad de un servicio básico que estaba haciendo que la ciudad no funcionase". Ruiz ha lamentado que el PSOE se haya apoyado en el concejal no adscrito en lugar de en su partido para llevar a cabo este proyecto.

Un guante que, sin embargo, ha recogido Jordi Martínez, quien ha señalado que los populares "han ofrecido la mano tarde", aunque se ha mostrado dispuesto a alcanzar un entendimiento con el principal grupo de la oposición y le ha indicado a Ruiz que "también le ofrezco mi mano" para llegar a él.

Cabe señalar que los cambios no entran en vigor ahora, sino en 2023, ya que lo que se ha aprobado en este pleno extraordinario es el inicio de toda la tramitación administrativa de la nueva contrata, que incluirá ya la red con todas las modificaciones señaladas. Además, se ha aprobado la prórroga del servicio actual hasta julio del próximo año, mientras se realiza todo el proceso de licitación y adjudicación del contrato.

La aprobación ha contado, además de con el apoyo de los populares y del concejal no adscrito, con el voto favorable de Ciudadanos y de Vox. Mientras que los otros tres partidos de la izquierda, Compromís, Guanyar y Podem; han votado en contra.

"Es de capital importancia que los autobuses vayan a llegar a los polígonos industriales" Rosa María García - Portavoz de Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos, Rosa María García, ha explicado en el pleno que su apoyo se debe a las "mejores suficientes" que se han incluido y ha señalado que, en el proceso, "las asociaciones y los grupos políticos hemos podido canalizar nuestras propuestas". Junto a otros grupos, García ha destacado que es "de capital importancia" que los autobuses "vayan a llegar a los polígonos industriales". La portavoz de Ciudadanos ha indicado, también, que es positivo que los autobuses vayan a seguir pasando por el centro pese a la peatonalización, aunque ha apuntado que la propuesta "es mejorable" y que intentarán añadir propuestas antes de la redacción definitiva.

Por su parte, Vox también ha votado finalmente a favor de la propuesta porque consideran que "el proyecto es necesario" aunque no están de acuerdo "en el qué y el cómo se está haciendo", según ha comentado su portavoz, David Abad, quien se ha mostrado escéptico en que añadir autobuses híbridos vaya a ser positivo: "Disminuirá el consumo de combustible, pero aumentará el eléctrico, por lo que al final podría acabar aumentando el gasto total".

Marcos Martínez, el concejal no adscrito, ha indicado que es "bueno que el proyecto salga adelante" y ha destacado el esfuerzo de todos los grupos en llevar a cabo esta propuesta. Entre las mejoras, ha destacado el acercamiento a los colegios e institutos, y ha señalado que "no es el servicio que quiere el gobierno municipal ni el que quiero yo, pero creo que le vale a todo el mundo".

Donde sí ha encontrado rechazo el PSOE es en el sector de la izquierda. Sus antiguos socios de gobierno, Compromís, se han mostrado muy críticos con el proyecto y su portavoz, Mario Ivorra, ha indicado que "la propuesta es propia del siglo XX, con algunos matices del XXI". Ivorra ha apuntado que el Ayuntamiento ha dejado pasar subvenciones al transporte de la Unión Europea, el gobierno central y la Generalitat, y ha lamentado la externalización del contrato: "Hemos propuesto asumir la gestión directa para hacerlo gratuito. Necesitamos una gestión eficiente y adecuada de los recursos municipales".

Una actitud que le ha recriminado Jordi Martínez, quien, además de recordarle que su partido es socio del Botànic: "No podemos hacer el autobús gratuito. Alcoy no es comparable a lugares como Ontinyent, que ni siquiera tiene la obligación de tener un servicio de transporte público". Además, el concejal de Urbanismo le ha recordado que "ni en València ni en otras ciudades en las que ustedes gobiernan el autobús es gratuito". El concejal socialista ha defendido que la gratuidad del autobús no puede incluirse en un proyecto de tantos años y que tampoco sería justo que fuera gratuito para todos.

Sin embargo, Compromís no es el único partido que ha considerado que el proyecto se podía haber gestionado de manera pública. Aarón Ferrándiz, portavoz de Podem, ha indicado que el objetivo de su formación es que el transporte público se gestione mediante "la creación de la empresa pública" y ha lamentado que se vaya a externalizar porque es "más cómodo para la administración", aunque se ha mostrado favorable al proyecto y ha indicado que "hay un horizonte común", ha apuntado que "las mejoras del servicio no son suficientes" y que "repetimos un modelo obsoleto que no responde a las necesidades actuales ni al interés de la ciudadanía".

"La propuesta es propia del siglo XX, con algunos matices del XXI" Mario Ivorra - Portavoz de Compromís

Por su parte, las críticas de Guanyar se han centrado en la demora para aprobar esta reforma. Su portavoz, Pablo González, ha resaltado que "no se puede poner la pandemia como excusa" y que "es una irresponsabilidad haber tardado tanto". González ha explicado que el voto en contra de su partido se debe a que no se conforman con el nuevo servicio porque no se ha hecho una alternativa de movilidad: "Si facilitamos el uso del autobús al mismo tiempo que construimos aparcamientos solo estamos dando una alternativa a los que no tienen coche".

El concejal de Urbanismo ha valorado de manera positiva la aprobación del proyecto y ha tendido la mano a todos los grupos para cambiar cosas antes de su redacción final. Jordi Martínez ha valorado que es "una buena decisión para la ciudad" y ha recordado que "aún tenemos tiempo para cambiar cosas, pero que sean razonables".