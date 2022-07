La Policía Local de Alcoy incorpora 26 nuevos agentes este verano al culminar la oposición iniciada en 2020

La Policía Local de Alcoy incorporará en las próximas semanas 26 nuevos agentes, al culminar el proceso de oposición iniciado en 2020. De esta forma, la plantilla se incrementará de golpe en un 42%, al pasar de los 61 efectivos operativos actuales a 87. Los primeros 11 policías corresponden al turno de movilidad, cuyos resultados definitivos se publicaron en la página web del Ayuntamiento, y está previsto que comiencen a trabajar este mismo lunes 25 de julio, según explica a este periódico el concejal de Seguridad, Raül Llopis. Asimismo, los 15 restantes, correspondientes al turno libre, lo harán a lo largo del mes de agosto, probablemente la segunda semana.

Estas 26 nuevas plazas de la Policía Local corresponden a las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, que se convocaron de manera conjunta en marzo de 2020, apenas una semana antes de que se desatara la crisis sanitaria del coronavirus. La pandemia, precisamente, ha llevado a que se prolongue el desarrollo de esta oposición por un tiempo bastante mayor del que en principio se había previsto, tal y como señala edil de Seguridad. A eso hay que añadir, recuerda Llopis, las incidencias lógicas que se dan en todo concurso de este tipo, como las alegaciones que puedan presentar en un momento dado personas que van siendo rechazadas en los sucesivos pasos del proceso. Con todo, el concejal se felicita de que todos estos trámites ya hayan terminado, y que la incorporación de los agentes ya sea inminente.

La Policía Local alcoyana dará un salto cualitativo muy importante con estos 26 nuevos agentes, resolviéndose así en muy buena medida un problema importante como el de la escasez de personal. Hay que decir que, hasta ahora, el cuerpo de seguridad municipal ha estado funcionando con poco más de la mitad de la plantilla posible, ya que la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento contempla 105 plazas de policías locales. Eso quiere decir que todavía quedarán 18 sin cubrir, a las que habría que ir sumando las que quedaran vacantes a partir de ahora por jubilaciones, traslados u otras situaciones análogas.

Ante las plazas que todavía quedarán sin cubrir, el grupo municipal del PP considera que la incorporación de agentes resulta insuficiente. La concejal Lirios García considera que "hay que exigir al PSOE que sea diligente para no dilatar próximas contrataciones y dotar a la plantilla de más personal", más aún teniendo en cuenta que se prevé que próximamente se jubilen cinco agentes, según afirma. La edil denuncia que la Policía Local ha estado en "mínimos históricos", y que solo 38 agentes patrullan las calles, lo que da una media inferior a siete por cada turno. García sostiene que "la falta de efectivos hace muy difícil para los profesionales ofrecer el nivel de protección que merecen los alcoyanos".

La concejal popular también critica el plazo por el que se ha dilatado esta oposición, algo que el edil de Seguridad atribuye a las circunstancias de la pandemia y a los plazos establecidos por la propia administración en casos de alegaciones. García también exige la "incorporación inmediata" de estos 26 agentes, a lo que Llopis insiste en que será entre este 25 de julio y mediados de agosto. "Querríamos que se incorporaran ya", señala, pero alude también a los tiempos marcados por el proceso administrativo.

Además, el concejal de Seguridad recrimina a los populares que "querríamos que se pudieran incorporar también los 16 agentes cuyas plazas amortizó el PP" en sus años al frente del gobierno municipal. En relación a las jubilaciones, Llopis indica que "mientras no nos notifiquen que un policía se jubila, no podemos sacar la plaza", pero asegura que llegado el caso se actuará con la máxima celeridad. El edil socialista insiste en que las alegaciones presentadas por aspirantes que se han ido quedando fuera del proceso "han dilatado los plazos", y reitera que "ojalá el PP no hubiera amortizado esas 16 plazas, que tanta falta nos harían ahora".