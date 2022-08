Las obras de la pasarela que se encuentra bajo el puente de Cervantes en Alcoy han vuelto a ser motivo de polémica por su paralización después de que Compromís haya acusado al gobierno de Toni Francés de hacer unas obras sin autorización.

El portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, ha criticado al gobierno local y ha señalado que la pasarela del puente de Cervantes "se ha convertido en un nuevo desastre de planificación y ejecución municipal, y no solo por la renuncia de la empresa constructora, sino por las denuncias de la Confederación Hidrográfica del Júcar y los posteriores requerimientos y apertura de expedientes sancionadores".

La actuación para la construcción de la pasarela que debe de unir ambos lados de la vía verde en torno al cauce del río Riquer se ha parado después de que, a principios de año, se pusieran en marcha unas obras que esperaban su inicio desde 2016. La propuesta, una de las ganadoras de los Presupuestos Participativos de ese año, fue aprobada en Pleno con un coste de 281.487,22 euros, financiada en un 50% por los fondos FEDER.

La concejal de Participación Ciudadana, Teresa Sanjuán, sin embargo, ha pedido a Ivorra que "deje de faltar a la verdad y de desprestigiar el trabajo de los técnicos municipales". Sanjuán ha explicado que las obras se encuentran "suspendidas" y que la empresa constructora no ha renunciado al proyecto, sino que están pendiente de una modificación que es necesaria por un problema con las estimaciones iniciales.

"Hasta que no se comienza la obra no se puede bajar al río. Lo que ha pasado es que la estimación inicial que hizo el arquitecto no coincide con las necesidades que han comprobado in situ, por lo que es necesaria una modificación. Este cambio ha obligado a suspender las obras temporalmente, pero no existe renuncia alguna", ha indicado Sanjuán. La edil de Participación Ciudadana ha añadido que el gobierno local "ya trabaja para agilizar los trámites para que, una vez formalizado este cambio, las obras se puedan reanudar para construir la pasarela".

La estructura que debe de unir el río es un puente metálico de 45 metros, dividido en dos tramos, que estaba previsto que fuera también el encargada de enlazar con la zona deportiva del River Fit, que se encuentra en la parte baja de La Fábrica. En el caso del primer tramo, debía de estar apoyado en un estribo recayente en el área deportiva de Santa Ana, mientras que la segunda parte en suspensión debía de desembocar en el segundo arco del puente de Cervantes.

Teresa Sanjuán pide a Ivorra que "deje de faltar a la verdad y de desprestigiar el trabajo de los técnicos municipales"

Por su parte, Ivorra ha señalado que son una obras "sin autorización" y ha añadido que su formación ha sido "muy crítica con la forma de gestionar la obra y cómo se han llevado a cabo las diferentes actuaciones en el cauce del río, hechos que provocaron las denuncias de la Confederación Hidrográfica del Júcar y los posteriores requerimientos y apertura de expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento de Alcoy".

Sin embargo, Sanjuán se ha mostrado sorprendida con esta acusación, y ha recordado al portavoz de Compromís que, respecto al tema de la autorización, "para iniciar cualquier obra se preparan los departamentos correspondientes" y le ha cuestionado si es él "un nuevo técnico municipal" y si "sabe más que todos".

Respecto al expediente abierto por la Confederción Hidrográfica del Júcar, la edil de Participación Ciudadana, Sanjuán ha indicado que la Confederación hizo un requerimiento "para quitar los materiales que se habían desperdigado por el río tras las lluvias". Un requerimiento que, ha indicado la edil, trasladaron a la empresa, que es la encargada de la limpieza. En un primer momento, indica Sanjuán, la empresa no pudo retirar los materiales por el difícil acceso a algunas zonas del río, pero el Ayuntamiento realizó una segunda petición, tras la cual la empresa cometió su cometido.

Ivorra, por su parte, ha insistido en su crítica y ha señalado que tal vez sería mejor buscar una alternativa, como un camino que bordease el edificio de Cervantes, que sería "más eficiente y menos costoso, lo que nos ahorraría el dinero que nos hace falta y daría menos problemas con la Confederación Hidrográfica". Sanjuán, sin embargo, ha apuntado que el proyecto viene de la propia ciudadanía y de los Presupuestos Participativos, y ha señalado que el proyecto se redactó por los ingenieros de caminos y técnicos de caminos que son los expertos, y no por ninguna formación política.