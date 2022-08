Alcoy aparca la rehabilitación de los chalés de la Font Roja

El Ayuntamiento de Alcoy ha aparcado sin fecha la rehabilitación de los antiguos chalés de la Font Roja, en los que se plantea desde hace ya casi una década la construcción de un albergue. El equipo de gobierno asegura que mantiene la intención de llevar a cabo este proyecto, pero admite que no será a corto plazo porque ahora mismo la ciudad tiene otras necesidades más perentorias y, además, gran parte de las actuaciones que están ahora mismo en marcha o se prevé que lo estén en un futuro inmediato corren a cargo de instituciones como la Unión Europea y tienen una finalidad muy concreta.

Así pues, las antiguas viviendas permanecerán sine die en su actual estado ruinoso, a la espera momentos más propicios para su reconstrucción. Los inmuebles se levantaron hace justo ahora un siglo, en 1922, para el disfrute de familias alcoyanas de alta posición económica, que los utilizaban como residencia de verano. Se abandonaron en la década de 1970 y fueron degradándose poco a poco hasta quedar en ruinas. De hecho, de algunas casas apenas se conserva la estructura.

Con todo, los viejos chalés, ubicados justo arriba del santuario de la Virgen de los Lirios, son un elemento emblemático de la Font Roja y, además, han tenido en el pasado reciente mucha trascendencia sobre el devenir del parque e incluso sobre la política alcoyana. En los albores de la década de 2000, al poco de llegar el PP al gobierno municipal, se promovió la construcción en este lugar de un hotel de lujo, "no apto para mochileros", según palabras textuales del entonces alcalde, Miguel Peralta. El proyecto encontró un fuerte rechazo social, que cristalizó en 2008 con una masiva manifestación en Alcoy, y fue uno de los elementos que propiciaron que en 2011 los populares perdieran la mayoría absoluta y, como consecuencia de ello, la alcaldía.

Tras el cambio de signo político, la idea del hotel se enterró y se sustituyó por la de un albergue, más acorde con las características de un parque natural de montaña y el tipo de visitantes habituales, y que respetara los rasgos originales de los chalés. Sin embargo, ha pasado ya prácticamente una década desde entonces, y las antiguas viviendas siguen deteriorándose. En 2018 se licitó, al fin, la rehabilitación de las casas, por un importe de 321.000 euros. Pero ocurrió algo que ahora parece estar tristemente más en boga: el concurso quedó desierto. Eso fue en el verano de 2019; tras ello vinieron la pandemia y sus consecuencias, y las prioridades, tal y como admite el actual gobierno socialista, cambiaron.

Ha sido el grupo municipal del PP el que ahora ha recordado que el proyecto de rehabilitar los antiguos chalés de la Font Roja está totalmente parado, después de que, el pasado 13 de julio, se anulara en Junta de Gobierno la autorización de gasto para ejecutar la obra. El edil popular Kiko Cantó acusa al gobierno socialista de "desidia y falta de voluntad", así como de "pasotismo y mala gestión", por el tiempo transcurrido sin que se haya avanzado en la iniciativa.

Mientras tanto, el PSOE defiende que la rehabilitación de las viviendas "es un proyecto que sigue en cartera", aun admitiendo que "no es una prioridad" y que, por lo tanto, no se llevará a cabo a corto plazo. El vicealcalde y edil de Urbanismo, Jordi Martínez, argumenta que parte de la partida consignada inicialmente para ello se ha destinado a una obra de urgencia, la reparación del acceso al polígono Santiago Payá. Además, señala que la actuación requiere de diferentes informes "que todavía no están disponibles".

Martínez añade que en estos momentos hay otros proyectos en marcha o en fase de desarrollo en la ciudad, y que buena parte de ellos están financiados con fondos europeos y tienen una finalidad específica. Por ello, insiste en que "en estos momentos la recuperación de los chalets de la Font Roja no es una prioridad", pero al mismo tiempo hace hincapié en que "no se ha descartado". Así pues, estas antiguas viviendas seguirán esperando que llegue su momento.