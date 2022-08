El Ayuntamiento de Alcoy se ha adherido a las ayudas del Ministerio de Transportes para la reducción del precio del billete del transporte urbano y reducirá el precio de los abonos un 30%. La medida se ha conocido este viernes, después de que el Ministerio vaya a conceder a Alcoy 53.346,85 euros, que el gobierno local utilizará para reducir las tarifas.

El sistema de ayudas directas, aprobado en Real Decreto-ley, para el ejercicio 2022 con el que concede apoyo financiero a los ayuntamientos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano y que cumplan las condiciones recogidas en el Capítulo II del Real Decreto-ley. El Ayuntamiento de Alcoy es uno de los que satisface las condiciones exigidas y se ha adherido a esta medida que supondrá descuentos en los diferentes bonos del transporte urbano de la ciudad.

"Para nosotros es muy importante que las personas con menos ingresos tengan más ayudas que las rentas más altas", indica Jordi Martínez

La cuantía que ayuda que corresponde a cada municipio se calcula según los ingresos obtenidos del transporte público en 2019. El Ministerio aplica un 8,5% al ingreso total correspondiente al ejercicio 2019. En el caso de Alcoy, la cantidad es de 53.346,85 euros, el 8,5% de 627.610 euros, que fueron los ingresos en las tarifas obtenidos en 2019.

La aplicación del descuento en los bonos comenzará el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Para aquellos usuarios que recarguen sus tarjetas multiviaje con el descuento durante el año 2022, los viajes serán válidos hasta el 31 de enero de 2023.

Los bonos con descuento serán los multiviajes y los bonos mensuales. No se incluyen los billetes sencillos ya que están excluidos de las ayudas ni los anuales, que se marcan como opcionales pero en el caso de Alcoy, el Ayuntamiento ha decidido mantener su precio al exceder el periodo de la medida y estar ya subvencionados sobre el valor mensual.

En cuanto al precio en cada bono, la tarjeta escolar, que pueden obtener los menores de 17 años y que ahora tiene un precio de 3 euros al mes, pasará a 2,10 euros. Este está dirigido a Escolares menores de 17 años. La estudiante, por su parte, para personas de entre 17 y 27 años, pasará de costar 4 euros al mes a 2,80.

En cuanto a la tarjeta Et Portem, dirigida a pensionistas y parados, habrá dos bonificaciones diferentes. En la CL1, para pensionistas y sus familiares cuyos ingresos mensuales por cada miembro no superen los 532 euros, el la tarjeta pasa de 3 euros mensuales a 2,10. En la CL2 para la misma población cuyos ingresos no superen los 798 euros por persona, el coste pasa de 4 euros mensuales a 2,80. En cuanto a los desempleados cuyos ingresos totales no sean superiores a una renta básica de subsistencia de 426 euros al mes, la tarjeta pasa a tener un coste de 3 euros a 2,10.

Respecto a la tarjeta multiviaje Et Portem, las recargas de 10 viajes pasarán de costar 3,80 a euros a 2,70. En la atarjeta multiviaje general, la que puede usar toda la población, los 10 viajes pasarán de costar 5 euros a 3,50.

El vicealcalde y concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez ha destacado que "las ayudas van a ser para toda la ciudadanía, pero mantenemos algo que para nosotros es muy importante y es la política distributiva, es decir, que las personas con menos ingresos tengan más ayudas que las que tienen las rentas más altas".