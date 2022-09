Las recientes obras en el alcantarillado de la rotonda de El Collao ha sido motivo de polémica en el pleno ordinario celebrado este viernes. La intensa lluvia que cayó sobre Alcoy la pasada semana provocó el desbordamiento de las trapas que recogen el agua pluvial, pese a que las obras de alcantarillado en la zona se acometieron este mismo año.

Aarón Ferrándiz, portavoz de Podem, ha cuestionado al gobierno local la eficiencia de las obras y si el drenaje del agua estaba bien planteado en el proyecto.

"La obra está acabada y su objetivo es recoger la mayor cantidad de agua posible" Jordi Martínez - Vicealcalde de Alcoy

Jordi Martínez, vicealcalde y concejal de Obras y Servicios, ha reprochado a Ferrándiz el tono utilizado y ha señalado que la obra "está acabada" y que su objetivo era "recoger la máxima cantidad de agua posible". El vicealcalde ha remarcado que los alcantarillados tienen una capacidad limitada y que si cae una gran cantidad de agua por metro cuadrado ningún sistema puede aguantarlo, y que en otras ciudades discurre directamente por la calle. Martínez ha defendido el proyecto y ha señalado que la obra se ha llevado a cabo "conforme a todos los documentos técnicos".

Ferrándiz, por su parte, ha señalado que no hay mala intención en su ruego y que su intención es "ver si alguna de las empresas no ha cumplido con alguna de sus funciones y si puede haber responsabilidades".

Martínez ha vuelto a defender la actuación y ha reiterado que no hay ningún alcantarillado que soporte tal cantidad de agua y que, además, el campo de fútbol y el circuito de BMX arrastran tierra al agua y eso hace que el alcantarillado se emboce.

El resto de grupos políticos no se ha pronunciado a este respecto, en el que ha sido el primer pleno tras las vacaciones de los representantes del Consistorio.

El PP, por su parte, ha centrado su intervención en el remanente negativo de las cuentas generales. Quique Ruiz, portavoz de los populares, ha señalado que no pueden votar a favor de unas cuentas con este resultado aunque ha instado a los socialistas a presentar el presupuesto del próximo ejercicio antes del 15 de octubre para, si están conformes, aprobar las cuentas generales.

"No podemos dar el visto bueno a las cuentas generales si hay un remanente negativo" Quique Ruiz - Portavoz del PP en Alcoy

La respuesta la ha obtenido directamente por parte del alcalde, Toni Francés, quien le ha comparado la situación de Alcoy con la de la Diputación, cuyo remanente es superior al presupuesto anual, y ha cuestionado si esa es una buena política en un momento de crisis en el que las empresas y los ciudadanos necesitan inversión.

Compromís, por su parte, ha señalado que consideran "de urgencia y un peligro" la reparación del puente de la Petxina aunque no se decidiera en así en pleno. Martínez, por su parte ha indicado que, al no haber votado como urgente la reparación ahora no puede acelerar el proceso aunque ha indicado a Ivorra que personalmente está de acuerdo con él.

Rosa María García, portavoz de Ciudadanos, ha sido la que ha realizado la intervención más escueta. García ha rogado que se midan las emisiones de la calle Valencia "porque los semáforos no están coordinados y los viandantes notan las emisiones", a lo que los socialistas han respondido diciendo que no pueden realizar tales mediciones dado que ningún informe respalda la teoría de Ciudadanos. Sin embargo, han señalado que si hubiera la necesidad de realizarlas, lo podrían valorar.

Pablo González, portavoz de Guanyar, ha centrado su intervención en las largas colas que se forman frente a la comisaría de la Policía Nacional para realizar trámites y ha solicitado al gobierno local "instalar bancos y zonas de cubierta que den sombra" porque consideran que "sería beneficioso" para la gente que tiene que esperar fuera. Jordi Martínez, sin embargo, se ha negado a realizar dicha inversión si es el gobierno local quien tiene que costearla dado que las colas se forman a causa de unos trámites concretos, pero se ha mostrado abierto ha entablar diálogo con la comisaría para que amplíen o modifiquen el espacio de espera dentro de las oficinas policiales.

La mayor polémica de la jornada la ha ocasionado una intervención de David Abad, portavoz de Vox, con un ruego que los socialistas han tachado de racista y xenófobo. Abad ha señalado que parte de la comunidad musulmana incumple las normativas de salud animal en la fiesta del cordero. Los socialistas le han espetado que no hay registro de tales prácticas ilegales y que todos los sacrificios se hacen conforme a la legalidad, y le han instado a que, si conoce el caso de alguna ilegalidad, acuda a denunciarlo a comisaría.

El gobierno local sí ha aceptado otro ruego del concejal de Vox, que ha solicitado que se haga una poda en verano para que los árboles no tapen las señales de tráfico ni alcancen las fachadas de los edificios.