Alcoy aprueba el Plan de Acción de la Agenda Urbana para dirigir el futuro de la ciudad hasta 2030

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes el Plan de Acción de la Agenda Urbana, que servirá para dirigir las líneas maestras del desarrollo de la ciudad hasta 2030. La iniciativa ha salido adelante, en una sesión extraordinaria convocada expresamente para esta cuestión, con 13 votos a favor, los 12 del equipo de gobierno socialista y el de la portavoz de Ciudadanos, Rosa García, y un solo voto en contra, el del edil de Vox en la corporación, David Abad. El resto de concejales de la oposición han optado por la abstención.

Unas abstenciones que, no obstante, pueden interpretarse como apoyos tácitos al proyecto en términos generales, con bastantes reservas por diferentes razones, que justificaban el hecho de no emitir un voto positivo, pero coincidiendo en que el documento puede ser una estrategia de futuro adecuada. Así lo han indicado los portavoces del PP, Compromís, Podem y Guanyar Alcoi, además del edil no adscrito Marcos Martínez. De esta forma, la única nota realmente disonante ha sido la de Vox, que incluso se ha opuesto a que el asunto se abordara de forma urgente este viernes, sin haber pasado por comisión, al contrario que los otros 24 ediles de la corporación.

El Plan de Acción de la Agenda Urbana contempla diferentes actuaciones en materia urbanística, de transporte, de vivienda, sociales o de tipo económico, entre otros, a realizar hasta el año 2030. El alcalde, Toni Francés, no solo ha definido el documento como "la estrategia a seguir" en estos próximos años, sino también "la puerta de entrada a continuar con el éxito de este gobierno para acceder a fondos" de otras administraciones como la Generalitat, el Estado y la Unión Europea. Además, ha defendido que "ha sido un proceso participativo, que incorpora propuestas de otros grupos y de la ciudadanía".

Francés ha rechazado de manera categórica algunos de los argumentos expuestos por la oposición. Para el portavoz del PP, Quique Ruiz, el plan "mira más al pasado que al futuro, parece el furgón de cola que recoge todo lo que no ha hecho el PSOE en tres legislaturas", como un nuevo Plan General, la urbanización de la plaza de Al-Azraq o la vía parque. "Echamos en falta propuestas de futuro", ha asegurado, apostillando que sí hay, en cambio, otras que "no se han debatido con nadie". Por su parte, el líder de Compromís, Màrius Ivorra, ha lamentado que "no haya ninguna propuesta concreta para las personas mayores", pese al evidente envejecimiento demográfico, y que se impulse fundamentalmente el turismo como alternativa económica frente a la industria; en este sentido, al mismo tiempo ha tachado de "osado" que se siga hablando de un polígono comarcal.

Un documento con "datos obsoletos" y redactado con "premura"

El edil de Podem Aarón Ferrándiz ha lamentado que se utilicen "datos obsoletos" en el informe, algunos incluso de 2011, porque con ellos "es complicado tener una radiografía certera" de la situación de la ciudad. "Echamos en falta necesidades como garantizar el bienestar de la población y el estado del entorno, y adaptar la ciudad al cambio climático. Tal vez hemos perdido una oportunidad", ha recalcado, aludiendo también a "la premura" para realizar el documento, en lo que ha coincidido con el concejal de Guanyar Pablo González, quien ha lamentado la existencia de faltas de ortografía en el plan, la ausencia de lenguaje inclusivo o que no esté redactado en valenciano. También ha incidido en la falta de datos más concretos, y ha cuestionado que su gestión haya sido participativa. "Creemos que el plan es positivo, pero de momento vemos que es un poco humo", ha dicho.

También el edil no adscrito Marcos Martínez ha considerado que "es un documento que no convence a la gente", y que "son muchas las inversiones" que se incluyen en él, pero "no siempre coinciden con las necesidades y prioridades reales de la población", algo que a su juicio se debería estudiar. En cambio, la portavoz de Ciudadanos, Rosa García, sí ha expresado su "creencia de que la Agenda Urbana es positiva y necesaria para el futuro", apelando a que "cuente con presupuesto para que no se quede en un brindis al sol".

Mientras tanto, el representante de Vox en la corporación, David Abad, ha cargado contra lo que ha calificado de "proyectos globalistas", cuyo objetivo, ha dicho, es "someter a la población mundial". Según ha dicho, son "imposiciones que elaboró un puñado de burócratas para despojar de soberanía a unas naciones cuyos parlamentos cada vez deciden menos y obedecen más", y ha aludido a temas como la identidad de género o cuestionando el cambio climático, reivindicando a través del argumentario habitual de esta formación una mayor soberanía para España frente a las políticas de la Unión Europea.