El pasado 7 de abril se produjo un desprendimiento en la parte de la ladera de La Beniata (Alcoy). Cinco meses después de lo sucedido, el Ayuntamiento ha comunicado en una rueda de prensa sobre la situación de la zona y el análisis técnico que "no se puede esperar más" y que "los vecinos necesitan una solución urgente".

En el pleno del pasado 2 de septiembre, Màrius Ivorra, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alcoy, puso sobre la mesa el tema: "se debe hacer una actuación urgente par sanear la ladera y eliminar los riesgos para los viandantes".

Desde el Ayuntamiento, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, ha explicado en una rueda de prensa sobre la situación, que "el día 8 de abril se avisó a la Universidad Politécnica de Valencia ya que, después de ver los informes de patrimonio del Ayuntamiento de arquitectura, entendimos que ellos eran los propietarios y los que tenían que resolver esta situación producida. Se les comunica que tienen un plazo para ver qué solución se va a implantar en la zona. Cuatro días después, el día 12, hacemos un contrato menor, que consistía en poner unas protecciones de hormigón para que las posibles rocas que pudiesen rodar en la ladera no afectaran a la carretera de Alicante. El día 20 de abril, cuando ya se habían implementado las protecciones, elaboramos un informe en el que se permite el tránsito. Por prevención dejamos uno abierto y otro cerrado ".

Conversaciones con el servicio técnico de la Universidad Politécnica

Durante todos estos meses, el Ayuntamiento ha mantenido conversaciones tanto con el equipo técnico de la Politécnica como con el Vicerrectorado de la universidad, con el objetivo de trasladar información sobre cómo se iba a actuar. "Desde el 29 de julio no hemos recibido ninguna comunicación por parte de la universidad y lo que nos llega es un documento de protocolo de acuerdo o convenio en el que no se especifica cuál es la solución y el importe. Por lo tanto, nos impide la firma de ese convenio porque si no sabemos qué va a costar esa obra ni a qué nos comprometemos como Ayuntamiento, no podíamos llegar a ninguna firma ni acuerdo", explicaba Martínez.

Ejecución subsidiaria

Ante la situación de no acuerdo entre ambas partes, la última actuación por parte del Consistori ha sido la creación de la orden de ejecución subsidiaria, una figura administrativa. ¿En qué consiste? En que el Ayuntamiento asume una solución mínima para garantizar el estado de la ladera y "después se verá la solución económica por parte de la Politécnica o cualquier otra solución", ha explicado Jordi en su intervención. "Como Ayuntamiento no podemos esperar más, los plazos planteados por la universidad eran muy largos y creemos que no es la solución que los vecinos están esperando".

El nuevo plan planteado por el edil alcoyano se ha puesto en marcha. El plazo será de 10 días para que la universidad pueda añadir aquello que considere importante como solución.

El ingeniero de Camins, Canals i Ports, del Ayuntamiento, Paco Muñoz, ha explicado las tareas que se van a ejecutar en los próximos días, una situación urgente que debe solucionarse con las máximas garantías: "el redactor tendrá realizar varios estudios, comprobará los estudios geotécnicos previos y verá cuál es la situación. Se necesita realizar una actuación más amplia para garantizar la seguridad. Estamos hablando de una estimación económica de 80.000 a 100.000 euros. Esto es un problema puntual de la ladera y darle una estabilidad a corto y medio plazo mientras se busca la solución definitiva", concretó Muñoz.