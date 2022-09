El emprendedor y empresario textil Rafael Pascual, presidente del Grupo Aquaclean, será el encargado de leer este año el Privilegi de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. El simbólico acto que da arranque al certamen tendrá lugar el 29 de octubre en el Palau Comtal, recordando así el permiso otorgado a los contestanos por el rey Pere el Cerimoniós en 1346, según han informado este viernes fuentes del Ayuntamiento de Cocentaina.

La trayectoria profesional de Rafael Pascual ha estado vinculada desde sus inicios al sector textil. Pertenece a la segunda generación del grupo empresarial Textiles Pascual, ahora Grupo Aquaclean, referente en la industria de la zona, destacan las mismas fuentes. Participa de forma activa como representante del sector textil y, en este sentido, ha sido vicepresidente de la patronal Ateval, así como presidente del Instituto Tecnológico del Textil (Aitex) entre 2016 y 2020, entre otras responsabilidades.

El industrial se ha mostrado agradecido por haber sido elegido para leer el Privilegi, y ha querido "compartir esta distinción con todo el sector textil y los emprendedores". Según ha explicado, "este honor que me brindan los contestanos sirve, al tiempo, para rendir homenaje a una parte muy importante del tejido económico de nuestra zona como fuente de empleo, riqueza y avance social, progreso y valor añadido". Por ello, ha señalado, "me gustaría que todas aquellas iniciativas privadas que se esfuerzan y mantienen la ilusión por lanzar un proyecto, empresarial o personal, estén representadas este año con la lectura del Privilegi de Fira de Tots Sants".

La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha indicado que esta elección busca "ser un reconocimiento a todos los empresarios que se dedican a la industria". En este sentido, ha manifestado que la trayectoria de la familia Pascual "representa a la perfección a todo el tejido industrial de nuestra comarca que ha sabido superar las diferentes crisis, estar en constante innovación y diseñar procesos que les permitan ser cada vez más sostenibles". La primera edil ha recordado que Cocentaina es una localidad dedicada eminentemente a estas actividades, por lo que dar este protagonismo al sector industrial es "una manera de decirles a todos ellos que son importantísimos para nuestro territorio, que es un honor que empresas como las que componen las de la familia Pascual desarrollen su actividad en nuestro municipio".

Por su parte, el cartel será realizado por Cesc Roca, autor nacido en Xàtiva en 1989. Hijo del artista fallero Paco Roca y con una temprana vocación artística, cuenta en la actualidad con más de 15.000 seguidores en Instagram y ha realizado colaboraciones con entidades como el Ayuntamiento de Xàtiva, Acció Cultural del País Valencià o Escola Valenciana. Ha diseñado camisetas con algún mensaje y portadas de discos y libros, entre otros muchos. Este año ha realizado la cubierta del volumen "Matèria de València", escrito por el historiador Vicent Baydal.

Tras conocer su elección, el artista ha señalado que "he visitado la Fira con mi familia desde bien pequeño y recuerdo perfectamente su ambiente, sus sabores y sus olores, una magia que he intentado transmitir en el cartel". Según ha expuesto, "he trasladado esa ilusión que sentía cuando visitaba el certamen a las formas y colores que componen la obra", y espera que "esa misma sensación impregne a la gente cuando lo vea". La obra se dará a conocer el próximo 30 de septiembre.

La alcaldesa destaca también al respecto que "hemos querido romper el estilo que ha marcado los carteles de las últimas ediciones", a través de un autor "con un perfil diferente" y "una visión fresca, innovadora y rompedora". Estepa apunta que "después de unos años marcados por la pandemia, pensamos que esta elección puede representar el cambio que hemos vivido todos y además mostrar que la Fira de Cocentaina con sus 676 años de historia es un evento dinámico y en constante evolución".