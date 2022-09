Las fiestas de Moros y Cristianos de Ibi han comenzado llenas de ilusión y ganas tras la espera de los últimos años de pandemia. Tras tres años sin celebración, la ciudad vuelve a engalanarse para ver y disfrutar unas fiestas de interés turístico provincial.

El pregón e inicio de las fiestas se produjo ayer en el Ayuntamiento de Ibi, la interpretación del himno de la ciudad por la Coral Ibense y las Sociedades Musicales dieron el “pistoletazo” de salida a las Fiestas Mayores en honor a la Señora de los Desamparados. Un acto que continuó con La Unión Musical de Ibi y el tradicional pasacalles. Las bandas de música de las comparsas fueron las que pusieron el ritmo y alegría a las fiestas más esperadas por todos. El punto y final en el primer día festero estuvo protagonizado por la Nit de l`Olleta, un desfile de comparsas habitual y que finalizó a las 2:30 aproximadamente.

Estos actos han supuesto el comienzo oficial de los Moros y Cristianos para Ibi, pero desde el primer domingo de septiembre, las actividades se han ido sucediendo en toda la zona. El miércoles día 7 se produjo el encendido de la iluminación y la mascletà, y les “entraetes” empezaron el viernes 9 de septiembre con la comparsas Almogávares, Almorávides, Guerreros y Beduinos. El turno de los Mozárabes, Mudéjares, Cides y Tuareg se produjo el pasado domingo. Al día siguiente la “entraeta” estuvo marcada por los Templarios y Chumberos, y finalmente este miércoles el protagonismo ha sido para los Contrabandistas, Maseros, Piratas y Argelianos. La entrada infantil será mañana sábado, y otra de las representaciones más esperadas por todos los ibenses es la Batalla de Arcabucería más conocida como “Alardo”, cuando los moros se apoderan simbólicamente del Castillo de la Villa.

La concejalía de Seguridad Ciudadana convocó una reunión el pasado martes 6 de septiembre con el objetivo de analizar todos los actos que se realizarán durante la semana y velar por la seguridad de todos los ibenses. En la reunión realizada asistieron, el alcalde de la ciudad, Rafael Serralta; el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Rubén Barea; y la técnico de Igualdad, la oficial de la Policía Local y el Teniente y Sargento de la Guardia Civil. El fin de la reunión fue la proposición y el estudio de un Plan para la Seguridad Ciudadana durante los días en los que Ibi esté en fiestas.

Una de las principales medidas tras la reunión fue, como cada año, el refuerzo de los efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil. Además, se vigilará en mayor medida las zonas centrales, casas rurales así como los barrios periféricos y el polígono industrial.

Comerciantes esperanzados por la vuelta de las fiestas y el incremento de turistas

La vuelta de las fiestas tienen una gran importancia en el sector del comercio. Fina Díaz es la secretaria general de la Asociación del Comercio Ibense y en los últimos días ha podido notar cómo la gente de la ciudad se ha animado con las compras a raíz de las actividades y ambiente festivo de las últimas semanas: “Con las fiestas de Moros y Cristianos la gente se moviliza más. Después de varios años de parón por la pandemia, la gente ha vuelto a salir y eso se nota. El aumento de compras es significativo ya que estamos entrando en la época de otoño y nuevas colecciones y la gente se anima cada vez más con las compras en los días de fiesta”.

“También tenemos el Bono Consumo, eso ha hecho que los comercios incrementen más sus ventas al incentivar a la gente a comprar con la ayuda del bono. Está teniendo muchísima aceptación por parte de los clientes. Se está utilizando mucho durante estos días de fiestas”, explicaba Fina.

Las expectativas no son muy positivas. Las noticias sobre la inflación y los precios al alza en los últimos meses han hecho que mucha gente no compre y ahorre ese dinero para otras actividades: “La moda y alimentación es lo que más se está vendiendo. Cosas relacionadas con el calzado, textil o complementos. Todo eso es lo que más se está notando durante estos días. Las expectativas no son muy esperanzadoras por todas las noticias sobre precios que estamos viendo, pero de momento la gente se está animando. Con la situación que tenemos también nos retraemos un poco. Esperemos que con el bono consumo mantengamos al menos, los mismos números que el año pasado como mínimo.

Tras los festejos previos al pregón, tanto la Entrada Mora como la Cristiana tendrán su protagonismo en el mismo día. A partir de las 11:00 será el turno de la entrada cristiana, mientras que la entrada mora será a partir de las 17:15, el momento más esperado. El parón por la Covid-19 ha hecho que estas fiestas sean las más esperadas, el municipio ofrece estos días un ambiente extraordinario con más festeros que nunca.

Eva Galera, la primera mujer presidenta de la Comisión de Fiestas

Eva Galera Verdú es la primera mujer presidenta de la Comisión de Fiestas de Ibi. La festera y miembro de la comparsa de los Beduinos, cree que es un “momento especial para toda la ciudad” después del parón por la pandemia. Verdú ya había ostentado varis cargos dentro de la Comisión de Fiestas, como el de vicepresidenta, responsable del museo de la Fiesta, de la revista y en la secretaría. “He tenido claro que quería ser presidenta, entraba en mis planes más adelante pero como no se presentó ninguna candidatura pensé que era el momento de devolverle a la fiesta todo lo que me ha dado”, declaró en una entrevista con el Diario Información.

“Le debo absolutamente todo a la Fiesta, me ha enseñado la cultura del esfuerzo. Gracias a ella he estudiado historia, he leído durante horas, he podido participar en investigaciones…me ha enseñado a respetar. Creo que es justo recordar a todas esas personas que no podían ni imaginar que las del 2019 serían sus últimas fiestas, por ellos, por todos esos festeros que ya no están, pero están”, así explicaba Eva lo que sentía en el Saludo de la Presidenta una vez elegida.

Los antiguos presidentes de la Comisión de Fiestas han sido: Francisco Santoja Gisbert, Enrique Montesinos Gozalbo, Perfecto Cerdá Carbonell, Juan Miguel López Campos o José María Ramírez Mellado entre otros.