El casco antiguo de Cocentaina vive uno de los peores capítulos de los últimos años. Desde hace más de 15 años, varias viviendas que conforman la zona histórica de la ciudad presentan un estado de abandono difícil de asimilar.

Los vecinos, al ver la "dejadez" de muchas de las casas, fueron denunciando la falta de acción y la imagen que daba la ciudad. A raíz de las varias propuestas e ideas que la gente reclamó, en mayo de este año surgió la plataforma "SOS Casc Antic". La plataforma lleva meses intentando que, tanto políticos provinciales como autonómicos, tengan en cuenta una situación que no beneficia a la zona y menos a sus habitantes.

La asociación pide de nuevo que con las ayudas europeas que recibe la provincia, reformar el casco antiguo de Cocentaina debe ser una de las ideas que esté sobre la mesa: "no se ha pedido ninguna subvención a lo largo de estos años para la rehabilitaciones. Las propiedades municipales están sin arreglar teniendo las ayudas que hay ahora mismo. Las han dejado completamente en el olvido. Hemos solicitado informes de los reventones que hay desde hace 15 años en las casas de la Calle Dolors, la que más problemas tiene, y todavía no hemos recibido nada".

La plataforma empezó este año. Antes, cada una de las personas que la conforman hoy en día denunciaba esa situación de forma independiente. Ahora, con más personas y un "altavoz" como es la asociación, quieren llegar a la máxima difusión posible para que todo el mundo conozca qué es lo que ocurre en el municipio: "cuando la plataforma empezó nos pudimos reunir varias veces con el Ayuntamiento. Al principio nos tachaban de exagerados pero ahora, cuando también nos estamos moviendo en Diputación y Generalitat, han estado un poco más atentos".

Un problema que no debe ser pospuesto

"Después de agosto estamos retomando todos los temas. Si hay lluvias torrenciales vamos a tener un gran problema. Todo esto conlleva a que el casco antiguo esté sucio y que haya ocupaciones en las casas que están abandonadas. Ayer mismo conocimos que hay una casa ocupada con 14 personas", afirma un miembro de la plataforma.

El año pasado Cocentaina tuvo que vivir algunos episodios relacionados con apuñalamientos en la ciudad. Todo guardaba relación con una de las casas abandonadas y su ocupación: "todo esto está conllevando a muchas otras cosas y problemas, además de que el casco antiguo está muerto. Un casco muy bonito que está destrozado".

El jueves pasado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, estuvo en Cocentaina para visitar una de las cooperativas agrícolas de la localidad con el objetivo de conocer sus instalaciones. Además, pudo presenciar, con una de las personas de la plataforma, cómo se encuentra el casco histórico y la importancia que debe tener: "lo que nos dijo fue que haría todo lo que esté en sus manos. Al final todo el mundo dice lo mismo y nadie hace nada. Lo que más indignación nos ha producido es que el Ayuntamiento no ha solicitado ayudas, nos hemos quedado sin ayudas de todo tipo. Hay que hablar con bufetes de abogados para intentar conocer a los propietarios de las casas y poner una solución. No podemos estar sin hacer absolutamente nada. Ha sido una dejadez absoluta", explica.

El patrimonio histórico de una ciudad es parte de la cultura y forma de ser de cada uno de los habitantes. Ser uno de los municipios más atractivos a nivel histórico es uno de los proyectos que Cocentaina no debe posponer, todavía más, en el tiempo: "no se trata de derrumbar casa sino de rehabilitarlas y reformarlas ya que son casas centenarias. No tenemos ni una vivienda social. Cuando a un vecino se le vino la casa abajo, se le tuvo que alojar en un hotel. El estado de las viviendas no es de esta legislatura, es de la anterior, y la anterior y la anterior. Solicitamos que nos dejasen grabar con un dron los tejados de las casas para ver el estado en el que se encuentran y no nos dejaron. No nos van a parar".