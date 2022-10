A lo largo de esta semana se retirarán los patinetes que la empresa americana Bird implantó en Alcoy en febrero de este año. El edil de Movilidad, Jordi Martínez, ha anunciado que la empresa retira los patinetes ya que no han aportado los beneficios que se esperaban tener y que no se han producido como ellos creían.

Martínez ha indicado que el servicio no suponía ningún gasto para el Ayuntamiento y que como no ha habido ningún tipo de contrato no se puede retener, ni pagar nada en la empresa que obtenía los beneficios únicamente por el pago de los usuarios. El año que viene se licitará un contrato por parte del Ayuntamiento, y que “seguramente se presente esta misma empresa de nuevo”, indicaba el edil.

Desde marzo ha habido 25.000 viajes y se ha recorrido 45.000 km y finalmente “la empresa ha entendido que la gran cantidad de patinetes que añadieron (unos 200) no daban el suficiente beneficio como para seguir manteniendo ese servicio en la ciudad”, afirmaba Martínez en la rueda de prensa.

El personal técnico del Departamento de Movilidad ya está preparando un pliego de condiciones para la licitación del servicio teniendo en cuenta que se mejorará el tema del aparcamiento con la intención de que los puntos para dejar los patinetes estén más acotados, también se valorará reducir el número de patinetes y ampliar el servicio con bicicletas eléctricas.

La compañía Bird, que también funciona en Madrid o Zaragoza, ha sido la primera en añadir los patinetes en la ciudad, un medio de transporte que, junto con las bicicletas eléctricas, darán un impulso para conectar distintos puntos de la ciudad con la licitación del próximo año: “lo bueno de esta experiencia es que ha habido gente que ha utilizado el patinete y le ha sido útil. El carril bici que estructura la ciudad dará una conexión básica en vehículos de este tipo. En otras ciudades nos hemos fijado en las bicicletas y sí que podemos ver alguna opción en la que podamos incluirlas. Será un éxito en la ciudad”, apunta Martínez sobre el uso y proyección de los patinetes en ciudades como Alcoy.

El Ayuntamiento ha recalcado el compromiso con una movilidad sostenible y anima a las empresas a sumarse al proyecto. Además, poder conectar distintos pueblos y ciudades con patinetes, es uno de los objetivos del consorcio alcoyano: “esta experiencia ha sido positiva porque nos ha marcado el camino que debemos seguir. En algunos casos hemos visto que ha sido una cantidad excesiva de patinetes para la ciudad y otra de las cuestiones ha sido el tema del aparcamiento”, finalizaba el concejal de Movilidad seguro de poder reimplantar el año que viene este servicio de movilidad en la ciudad.