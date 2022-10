El comercio en Alcoy continúa en niveles inferiores frente a la situación de hace 3 años. Después del verano, y a dos meses de la campaña de navidad, el sector sigue mejorando en la ciudad alcoyana. Gracias a los bonos consumo que incorporó el Ayuntamiento de Alcoy, la Diputación de Alicante y Facpyme (Federación Alicantina de Comercio y de la Pyme) los niveles de compra y consumo aumentan con el paso de las semanas.

El presidente de ACECA (Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy), Rafael Pérez, es optimista ante la difícil situación que viven tanto empresarios como comercios locales. Las expectativas están en reserva, el comercio de calle es el que más ha notado tanto la pandemia como la situación actual de inflación y escalada de precios.

Hace un mes, el Ayuntamiento de Alcoy puso a la venta los bonos consumo de manera presencial. La subvención por parte de la Diputación de Alicante ha sido de 277.040 euros. Estos bonos han reactivado las compras por parte de los clientes y la tendencia, con el paso de los meses y la proximidad a la campaña navideña, es positiva en los locales de la ciudad: “Es una idea fantástica, hay que crear una sensación de positivismo y de energía en la ciudad y en los consumidores para que se animen”, comenta Pérez, ya que con una bajada de los precios y unos bonos consumo que ayuden a los alcoyanos, la situación mejora semana tras semana.

Ahora mismo estamos en niveles con un 15%-20% menos que hace tres años, pero gracias a los bonos ese dato ha ido descendiendo. “Confío en que de cara a las navidades evolucionemos y mejoremos, sí que podemos recuperar la confianza en el consumidor con un esfuerzo por parte de todos”, comenta Pérez.

El consumo, gracias a los bonos propuestos, ha aumentado más de lo que esperaban algunas asociaciones como ACECA. A la fuga de clientes en los comercios de la ciudad, propiciada por la pandemia y acentuada con la crisis energética y de precios, se suman otros problemas a los que comerciantes y empresarios están haciendo frente. “Todavía hay muchas empresas de comercio que no han podido soportar el tema de créditos y lo están pasando mal, eso crea una desconfianza enorme al ver muchos comercios cerrados, pero al menos estamos recuperando poco a poco los niveles prepandemia”.

La imagen y objetivo de Alcoy y la comarca es reactivar por distintos medios la confianza en el consumidor para que pueda hacer frente a las compras que quiera realizar en los locales y productos tradicionales alcoyanos.

Una de las problemáticas en la ciudad es la distribución del tráfico. La peatonalización de calles y barrios unido a una buena ordenación, son algunos de los puntos a los que el Ayuntamiento debe hacer hincapié. Los ciudadanos de la comarca acuden, cada vez más, a Alcoy para realizar comprar y visitar comercios, pero varias de las “barreras” con las que se encuentran los consumidores son la señalización del tráfico y la peatonalización.

La facilidad de acceso al centro y peatonalizar algunos puntos clave en la ciudad son varias cuestiones por abordar: “Que haya una peatonalización más amable, con una sostenibilidad del medio ambiente para que aquellos que quieran comprar en Alcoy puedan caminar, sentarse y disfrutar de buenas condiciones a la hora de visitar los comercios”, afirma el presidente de la asociación comarcal.

Los comercios alcoyanos generan el 17% del PIB de la ciudad y estudiar la situación y problemática para facilitar a los consumidores un acceso claro y conciso a los comercios debe ser uno de los ejes para reactivar las compras y negocios locales ya que “la peatonalización global no es sólo de una plaza, es un estudio global que se debe realizar para dar beneficio a las empresas instaladas, vecinos y gente de fuera”.

Varios ciudadanos de la comarca que intentan acceder en coche a Alcoy terminan con multas al no saber en qué sitios o zonas pueden pasar con el coche como sucede en la Calle San Lorenzo, por lo que “mucha gente no se da cuenta y cada vez que circula, te cuesta 80 euros. Cuando un sitio está peatonalizado hay una señalización que te indica por dónde puedas pasar y por dónde no. Eso crea una desconfianza, al final una camisa que te quieras comprar que vale 40 euros termina costándote 80 porque tienes una multa”, indica Pérez al conocer varios ejemplos de la situación de desconcierto en las zonas por donde se puede, o no, circular.

La creación de aparcamientos cercanos al centro y casco histórico, una señalización clara y concisa para todos los ciudadanos y visitantes de la comarca y la peatonalización de zonas son los puntos ligados al crecimiento y descenso del consumo en Alcoy.