El actual portavoz municipal del PP en Alcoy, Quique Ruiz, dejará la actividad política tras las elecciones de mayo de 2023, después de que se haya conocido que no repetirá como candidato a la alcaldía. Hasta entonces se mantendrá al frente del grupo, realizando la misma labor de fiscalización del equipo de gobierno que hasta ahora, tal y como ha avanzado públicamente él mismo. No obstante, recalca que "en cuanto acabe la legislatura, abandonaré la actividad", rechazando así las propuestas que le ha realizado el partido para que desempeñe otra función, así como cualquier otra que pudiera formularle a partir de ahora.

Ruiz se ha caracterizado durante los últimos tres años por llevar a cabo una oposición dura, firme y constante, incidiendo en cuestiones como la peatonalización del centro de Alcoy, la falta de suelo industrial o la situación de las cuentas municipales. Sin embargo, pese a ese papel de continuo ariete y a la visibilidad pública que el portavoz ha alcanzado a lo largo de este tiempo, la actual dirección regional del PP, encabezada por el también presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha decidido prescindir de él. Como ya publicó este periódico, el candidato escogido para 2023 es Carlos Pastor, actual secretario de Empleo en la ejecutiva autonómica de los populares y persona de la máxima confianza de Mazón.

El edil explica a este periódico que "me decidí a dar el paso a la política por trabajar por Alcoy", y que, dado que ya sabe que no será el candidato en los comicios previstos para dentro de siete meses, "entiendo que lo más honesto es marcharme". Eso sí, al mismo tiempo hace hincapié en que agotará el periodo de cuatro años, por "respeto a la confianza" depositada por los ciudadanos que votaron al PP en 2019. Ruiz entiende, además, que "una persona que había encabezado una candidatura" como él "no podía aceptar algo que no fuera eso", en alusión a las alternativas que le han ofrecido.

El todavía líder del grupo municipal popular no ha dado detalles sobre cuáles habrían sido esas propuestas. No obstante, de sus palabras se puede deducir que se le habría ofrecido formar parte de la lista que encabece Carlos Pastor, o bien estar en la candidatura del PP a las elecciones autonómicas, o quizá algún puesto de asesor en alguna institución donde el partido formara gobierno. En cualquier caso, y al margen de posibles especulaciones que se pudieran realizar al respecto, Ruiz se muestra contundente y reitera que dejará la vida política cuando, tras las elecciones de 2023, se disuelva la actual corporación.

Hasta entonces, insiste, "vamos a seguir trabajando". El edil ha acudido con normalidad al pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Alcoy, aunque no ha tomado la palabra en ningún momento, en contra de lo que es habitual. Sobre esta cuestión, no obstante, Ruiz asegura que "no tiene nada que ver" su exclusión como candidato en 2023, sino que los asuntos en los que ha intervenido el grupo popular, uno sobre presupuestos y el otro sobre industria, son gestionados de forma habitual por las concejales Amalia Payá y Lirios García, respectivamente, y por eso han sido ellas las que han expuesto los argumentos del PP.

Por la misma razón, asegura, en otro momento ha intervenido el edil Kiko Cantó, para interpelar a Compromís en una moción relativa al ferrocarril Alcoy-Xàtiva. Pero pese a esto, Ruiz reitera que "cuando me corresponda intervenir, lo haré". En este sentido, afirma que será él quien defienda los postulados del PP en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se celebrará jueves y viernes de la próxima semana.