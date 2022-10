Hui vivim una jornada molt especial, perquè hui fem palés de manera col·lectiva allò que exercim cada dia, com és sentir-nos alcoians i valencians. Una jornada en la qual compartim el sentiment per la nostra terra, per allò que ens uneix i ens fa reconéixer com a poble, per tot el que ens identifica.

I ho fem recordant el passat, perquè la nostra història és fonamental per a ser qui som i sempre l’hem de recordar, però mirant també al present i al futur. Les alcoianes i alcoians som un poble incansable, que treballa per tindre millores i progrés per a la ciutadania, som gent lluitadora, innovadora i emprenedora, claus per a garantir el millor Alcoi no només per als que ara hi som, sinó també per a les futures generacions.

Tenim la grandíssima sort de viure a Alcoi. Una ciutat amb fortes tradicions, que ens agrada mantenir, però també una ciutat moderna, que viu un procés de transformació i que farà que siga més sostenible, més integradora i més social; en definitiva, la ciutat en la qual totes i tots trobem el lloc per a portar endavant el nostre projecte de vida. Som i serem una ciutat industrial, però també treballem per uns serveis de qualitat, per un Alcoi cultural i turístic, que obri les portes als visitants i els ofereix tot el que té, que és molt i de gran riquesa.

I hui precisament és moment de parlar de manera especial de la nostra cultura, que és un referent que ha traspassat fronteres, reconeguda i essencial per a ser qui som i com som. Una cultura que és pilar fonamental en la nostra vida, ja que ens fa ser més lliures i solidaris, i que ha quedat perfectament demostrat que és essencial, perquè en els moments més durs és capaç de transmetre’ns tranquil·litat i felicitat. Una cultura que s’ha convertit també en sector econòmic i turístic, que atrau visitants a la nostra ciutat.

I, en parlar de la cultura, hem de parlar de la nostra llengua, per la qual hem de lluitar cada dia, des del treball continuat, i que hui reivindiquem en veu alta, perquè és la nostra identitat, de la qual hem d’estar ben orgullosos.

Tenim molta sort de ser d’Alcoi, de ser valencians, de ser d’una terra amb una història que ens dona la nostra personalitat. Tenim moltes coses que ens uneixen i això és el que hem de fer prevaldre, el que hem de reivindicar junts, perquè junts som més forts.